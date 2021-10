En los últimos años las telenovelas y series turcas han tenido gran éxito en todo el mundo, sus altos índices de audiencia y miles de fanáticos lo confirman. “Mujer” (“Kadın”), “Love Is In the Air” (“Sen Çal Kapımı”) y “Mi hija” (“Kızım”) son algunas de las producciones otomanas más populares de la última década que se han consolidado como un verdadero fenómeno de masas.

MÁS INFORMACIÓN: Cuándo nacerá la hija de Özge Özpirinçci

Netflix no ha sido ajeno a este boom y apostó por producir estas historias para incluirlas en su catálogo. Sin embargo, el gigante de streaming tuvo un problema con la realización de ‘If Only’, una serie original turca desarrollada por la creadora de la archifamosa Fatmagül Ece Yörenç. El rodaje de esta producción tuvo que ser detenido debido a las presiones del gobierno del país euroasiático por la existencia de un personaje gay en la ficción.

Esto ocurrió en julio de 2020, cuando Netflix anunciaba que había suspendido el rodaje de ‘If Only’ al no haber obtenido los permisos necesarios por parte del gobierno turco para que esta producción se realice. Sin embargo, esta desagradable experiencia protagonizada por la plataforma de streaming en Turquía no impidió que esta historia saliera a la luz. Aquí te contamos más detalles.

MÁS INFORMACIÓN: La historia de amor trunca de Özge Özpirincci y Engin Altan Düzyatan

¿POR QUÉ NETFLIX CANCELÓ “IF ONLY”, LA SERIE TURCA QUE IBA A PROTAGONIZAR ÖZGE OZPIRINCCI?

Netflix se vio obligada a paralizar el rodaje de ‘If Only’, la serie turca que iba a estar protagonizada por la actriz Özge Özpirinçci, quien interpretó a Bahar en el fenómeno televisivo ‘Mujer’. El hecho ocurrió en julio de 2020 y se convirtió en toda una controversia.

Las autoridades de Turquía encargadas de conceder los permisos para grabar la serie rechazaron el proyecto tras revisar los guiones y comprobar que uno de los cinco personajes protagonistas era gay. El país prohibió esto y no se pudo concretar el proyecto como inicialmente se tenía planeado.

Netflix recibió presiones del Gobierno turco para reescribir los guiones eliminando el personaje gay que aparecía en ellos. La plataforma se negó a hacerlo y canceló la producción, a pesar de haber comenzado ya su preproducción.

El drama, de ocho episodios, iba a estar protagonizado por Özge Özpirinçci (protagonista del éxito turco ‘Mujer’). ‘If Only’ gira en torno a una esposa infelizmente casada que es transportada 30 años en el pasado a la noche en el que su marido le propuso matrimonio.

En este proyecto se iba a retratar la historia de Reyhan y Nadir, un matrimonio infeliz, a través de los flashbacks de la protagonista. Lamentablemente, la serie turca no se llegó a hacer por las prohibiciones del gobierno turco.

Ece Yörenç, creador de ‘If Only’, se pronunció sobre el tema: “Debido a un personaje gay, los permisos para grabar la serie no estaban garantizados y esto es muy aterrador para el futuro”, señaló a los medios en julio de 2020.

Por su parte, Netflix aclaraba que pese a esta desagradable situación iban a continuar apostando por este tipo de producciones: “Netflix continúa profundamente comprometido con nuestros miembros turcos y la comunidad creativa en Turquía. Estamos muy orgullosos del increíble talento con el que trabajamos. Actualmente tenemos varios títulos originales Turcos en producción - y más que vendrán- y estamos deseando compartir estas historias con nuestros miembros alrededor del mundo”, señalaron.

Afortunadamente Netflix no se quedó con los brazos cruzados y continuo con el proyecto. Sin embargo, decidieron sacar a la luz esta historia en una versión española titulada “Si lo hubiera sabido” que cuenta con la actriz Megan Montaner en el papel protagónico.