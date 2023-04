Durante la participación de México en la última Copa del Mundo de Qatar 2022, que vio a Argentina levantar el trofeo, una voz que estuvo presente en varios encuentros del torneo fue la de Paco Villa, una de las figuras más destacadas de TUDN, la señal deportiva de TelevisaUnivision.

Con casi 30 años de experiencia en el ambiente deportivo en México y Estados Unidos, el periodista mexicano se ha convertido en una de las referencias en diferentes torneos, destacando en la transmisión de competencias como los Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, Liga MX, Champions League, entre otros.

Sin embargo, recientemente la celeb de México causó sorpresa entre sus seguidores al anunciar un grave padecimiento, por lo que se ausentaría de las presentaciones por un buen tiempo.

El periodista mexicano durante su participación en el mundial de Qatar 2022 (Foto: Paco Villa / Instagram)

PACO VILLA CONFIRMA QUE PADECE CÁNCER

A través de sus redes sociales, donde cuenta con 38 mil seguidores, el periodista deportivo de 53 años reveló que se encuentra luchando contra un cáncer agresivo que se le detectó en diciembre del 2022.

“Estoy en un tratamiento por cáncer agresivo, avanzado, que me detectaron durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, en un hospital en Doha. Estoy en la décima ronda de tratamiento con químicos”, comentó.

Pese a lo complicado de la enfermedad, el periodista aseguró sentirse cada vez mejor, en la medida que viene peleando y asistiendo a sus tratamientos de manera constante.

“Me siento bien, cada día más fuerte y agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida, me ha traído momentos muy bonitos, si pudiera elegir 10, estoy seguro de que, por lo menos cinco, son de estos días que conozco esta condición que tengo. Soy un creyente y sé que Dios ha estado conmigo”, añadió.

Entre los agradecimientos del experimentado comentarista se encuentra su familia, que lo ha acompañado durante su tratamiento.

“A mí me tocó esto (padecer cáncer), como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones. Ha sido toda una aventura. Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella no podría, sería imposible estar en este proceso”, destacó.

Del mismo modo, agradeció a sus compañeros de TelevisaUnivision y a la cadena por aprobar su regreso a realizar una de las actividades que más lo apasionan.

“El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor. Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz”, agradeció.

LA REACCIÓN AL ANUNCIO DE PACO VILLA

En menos de 12 horas, el video del conductor y periodista deportivo suma más de 10 mil Me gusta y varios comentarios de seguidores y compañeros de medios de comunicación.