La selección Argentina selló el último martes su pase a la final del Mundial Qatar 2022, pero el camino no fue nada fácil. Desde la derrota sufrida ante Arabia Saudita, la Albiceleste disputó en cada partido una “final” y sus protagonistas dejaron frases que no pasaron desapercibidas.

Después de ocho años, la Albiceleste volverá a una final de la Copa del Mundo, nuevamente liderados por su capitán Lionel Messi. Si bien el cuadro sudamericano llegó a Qatar 2022 como una de las candidatas, las dudas empezaron a aparecer después de su debut, cuando cayó 2-1 ante Arabia Saudita.

Desde ese momento, el combinado argentino mostró otra cara y consiguió dos triunfos consecutivos que le permitieron clasificarse en el primer lugar de su grupo. En octavos de final, dejó en el camino a Australia, aunque con algo de susto, y en cuartos vivió su partido más dramático cuando tuvo que definir su pase ante Países Bajos en tanda de penales.

La situación cambió en semifinales, luego de golear 3-0 a Croacia y el domingo los dirigidos por Scaloni disputarán la gran final ante Francia.

Las 10 frases que llevaron a la selección Argentina a la final de Qatar 2022

1. Lionel Scaloni: “Argentina no está obligada a ganar la Copa Mundial”

Previo al inicio del Mundial Qatar 2022, el seleccionador Lionel Scaloni intentó reducir la presión que había girado en torno a sus dirigidos y dijo que su selección no estaba “obligada a ganar la Copa”.

“Con Argentina siempre tienes una presión por ser entrenador, si los resultados no acompañan, los debates son normales, sabíamos la dirección a tomar, no estamos obligados a ganar la Copa del Mundo, para nada, vamos a competir”, dijo Scaloni en conferencia de prensa.

“Los grandes favoritos no ganan los mundiales, hay 8-10 selecciones que pueden ganar el Mundial y la mayoría son europeos, los suramericanos no hemos llegado en las últimas finales, solo en 2014 y de forma inmerecida Argentina no ganó la final. Los detalles decidirán y no tiene porqué ser la que mejor juega o la favorita”, agregó después.

2. Lionel Scaloni: “Un día triste”, pero “nos vamos a levantar”

Lionel Scaloni es entrenador de la selección de Argentina desde agosto del 2018. (Foto: AFP)

El debut de la selección Argentina no fue el esperado: perdió 2-1 ante la sorprendente Arabia Saudita. Sin embargo, Lionel Scaloni tuvo la certeza de levantar cabeza en los siguientes dos partidos de su grupo.

“Es difícil de asimilar porque en cuatro o cinco minutos hicieron los dos goles... Creo que fueron los únicos tiros al arco. Peor bueno, no queda otra que levantarse, seguir adelante y ganar los siguientes dos partidos. No tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste pero con la cabeza arriba y a seguir, como siempre decimos”, dijo en conferencia de prensa.

“Mejor no podíamos venir, es la realidad, pero el fútbol y sobre todo el Mundial tienen estas cosas. No te dan tiempo de equivocarte y lamentablemente hoy pasó así. No hay otra lectura que levantarse. Nos vamos a levantar y seguir con la cabeza arriba para ganar los dos partidos”, añadió.

3. Lionel Messi: “Le pedimos a la gente que confíe”

Lionel Messi lleva anotados 5 goles en el Mundial Qatar 2022. (Foto: AFP)

Luego de la derrota sufrida ante Arabia Saudita, Lionel Messi fue uno de los primeros en salir al frente para pedir a los hinchas de la Albiceleste que sigan confiando en la selección.

“Es un golpe muy duro para la gente y para nosotros, pero que confíen porque este grupo no los va a dejar tirados y vamos a ir a buscar los dos partidos”, dijo tras el partido con Arabia Saudita.

4. ‘Dibu’ Martínez: “Estuve hablando mucho con mi psicólogo”

La derrota ante Arabia Saudita entristeció a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el arquero de la selección Argentina. Sin embargo, llegó el partido ante México y la Albiceleste obtuvo sus primeros tres puntos. Luego de la victoria, el guardameta argentino hizo una dura revelación.

“Yo especialmente sufrí mucho estos tres días”, empezó diciendo Martínez. “Estuve hablando mucho con mi psicólogo porque la verdad es que, que me metan dos goles en dos remates me resultó difícil de tragar. Sé que tengo 45 millones de argentinos atrás mío y les podía haber dado más en ese partido, pero hoy demostramos que estamos para pelear”, agregó.

5. Lionel Scaloni: “Esto es sólo un partido de fútbol…”

Luego del triunfo ante México, Lionel Scaloni hizo una reflexión en torno a la presión que existe en los jugadores de la selección Argentina.

“Es más una reflexión que habría que hacer lo que realmente se vive de estar acá. Habría que tener sentido común, recibí un llamado de mi hermano llorando. La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol. Intentaremos corregirlo. Que ellos sientan que es un partido de fútbol. Cada vez que tengas que jugar un partido así, con la Selección siempre va a hacer así. Pero es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, ganes o pierdas”, consideró en conferencia de prensa.

6. Rodrigo De Paul: “Creo que fue el primer día que pude disfrutar”

Argentina necesitaba ganar en el tercer partido, frente a Polonia, para asegurar su clasificación y, a su vez, el primer lugar del grupo. El resultado le sonrió a la Albiceleste y uno de los más felices fue Rodrigo de Paul, el aguerrido mediocampista del Atlético de Madrid.

“Al principio no, me costó. Sobre todo por ese golpe que tuvimos. Te voy a ser sincero, con México tampoco, el equipo tenía que ganar. Con Polonia (lo disfruté) un poquito porque queríamos ganar para ser primeros. Y recién ayer (jueves) creo que fue el primer día que pude disfrutar, que vi los partidos tranquilo, que estuvimos con los chicos tomando mates, vimos a la familia”, dijo a la prensa.

7. Julián Álvarez: “Siento una alegría enorme por el grupo y por todos los argentinos”

En octavos de final, Argentina se enfrentó con Australia y uno de los más destacados fue el delantero Julián Álvarez, autor del segundo gol. Aunque hubo un susto en la última jugada del partido, la Albiceleste pudo clasificarse a cuartos de final y el delantero del Manchester Citty expresó su alegría por el resultado.

“Siempre trato de presionar alto y esta vez justo fuimos con Rodrigo (de Paul) y se la pudimos sacar al arquero”, dijo sobre su anotación “Siento una alegría enorme por el grupo y por todos los argentinos”, remarcó después.

8. Lionel Messi: “Andá pa’ allá, ‘bobo’”

En cuartos de final, Argentina se midió ante Países Bajos, otra de las favoritas para llegar a instancias finales de Qatar 2022. En un partido dramático, la Albiceleste eliminó al equipo europeo en tanda de penales y en la zona mista Lionel Messi tuvo un encontrón con el neerlandés Wout Weghorst, al que le lanzó una frase que se volvió viral.

“Qué mirás, bobo. Andá, andá pa’ allá, bobo”, le dijo a Weghorst, quien había anotado los dos goles de su equipo.

QUÉ MIRÁS BOBO

ANDÁ PA ALLÁ BOBO pic.twitter.com/s2D1lbOhj5 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) December 9, 2022

9. Lionel Messi: “Van Gaal vende que quiere jugar bien al fútbol y tira pelotazos nomás”

Lionel Messi fue a encarar Van Gaal tras el triunfo por penales de Argentina. (Foto: Agencias)

El partido con Países Bajos mostró a un Lionel Messi molesto, después de las declaraciones del seleccionador de Países Bajos Louis Van Gaal. Al finalizar el duelo, tuvo palabras hacia él.

“Estaba con bronca porque en la previa, un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y las batallas que tiene a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falte el respeto como faltó el respeto. No tenía por qué ser así, no tenía sentido. Sentí que le había faltado el respeto a la Selección Argentina. No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros”, dijo en la zona mixta.

“Van Gaal vende que quiere jugar bien al fútbol y tira pelotazos nomás”, sentenció en diálogo con TyC Sports.

10. Lionel Scaloni: “Si Messi no me lo pide yo no lo saco”

Lionel Messi es uno de los pocos jugadores argentinos que no ha sido sustituido por el DT Lionel Scaloni y, según reveló a los medios el propio seleccionador, hay un motivo.

“Si Messi no me lo pide yo no lo saco. Eso seguro”, refirió en conferencia de prensa.