Todo listo para el inicio del Mundial Qatar 2022. Antes de presenciar el Ecuador - Qatar en vivo, se realizará la ceremonia de inauguración desde las 10 a.m. (Hora peruana) en el Bayt Stadium con aforo para 60, 000 personas. Conoce la guía completa de los partidos, los canales de TV que tendrán a cargo la transmisión, las sedes y todas las novedades.

Si bien no se confirmaron los detalles de qué se verá y qué show presentarán los protagonistas de esta fiesta inaugural, desde el país anfitrión se filtró una lista de posibles invitados. Entre ellos se encuentran BTS, Black Eyed Peas y J Balvin. La fiesta está garantizada en el estadio Al Bayt y como en todos lados, esta ceremonia fue pensada meticulosamente por el Comité Supremo, que todavía se guarda algunas sorpresas.

Como ocurrió en el sorteo del pasado 1 de abril, se presentará la canción oficial del torneo, “Hayya Hayya” (Mejor juntos), interpretada por la figura local Aisha, junto a Davido y Trinidad Cardona. Todo esto será una ahora antes del partido inaugural, es decir, 10:00 hora peruana.

¿A qué hora y dónde ver la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Perú - 10:00 horas | Latina TV, DirecTV Sports.

Colombia - 10:00 horas | Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports.

Ecuador - 10:00 horas | Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF.

México - 9:00 horas | TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports.

Estados Unidos - 9:00 horas | Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix.

Bolivia - 11:00 horas | Unitel, Red UNO, Tigo Sports.

Venezuela - 11:00 horas | Televen, IVC, DirecTV Sports.

Paraguay – 12 horas | Telefuturo, SNT, Tigo Sports.

Chile - 12 horas | Canal 13, TVN, DirecTV Sports.

Argentina - 12 horas | TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública.

Brasil - 12 horas | TV Globo.

Uruguay - 12 horas | Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.

¿Qué verás en la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022?

Según lo que develaron hasta el momento, habrá shows de música y baile para mostrar el pasado milenario del pueblo que habitó esta zona entre el desierto y el mar, pero también buscarán exponer su prepotente modernidad y su desafío hacia el futuro sostenido por una billetera que parece inagotable.

¿Cuándo es la inauguración de la Copa del Mundo?

El evento de apertura será el domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt. En tanto, tendría una duración menor a una hora, teniendo en cuenta que a las 11 horas se jugará el primer partido entre Qatar y Ecuador por la primera fecha del grupo A.

¿Qué artistas estarán en el evento inaugural?

Jungkook, miembro de BTS, confirmó su presencia en la inauguración del Mundial Qatar 2022. En tanto, los rumores indican que la estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares podrían presenterse al haber compuesto Tukoh taka, el himno oficial del torneo.

¿Por qué Shakira no estará en la inauguración?

A pesar que esta noticia no es confirmado por la misma artista colombiana, medios internacionales indican que Shakira ha decidido finalmente no participar tras recibir una gran cantidad de críticas después de confirmar su actuación.

Desde su entorno se señala que no estará presente en el show previo al primer partido entre la selección anfitriona y Ecuador que se producirá el domingo 20 de noviembre porque no quiere ser parte de un país que no defiende los derechos LGTBI y que es seriamente cuestionado por sus ataques a los derechos humanos.

La primera en negarse fue la cantante británica Dua Lipa. Tampoco actuará Rod Stewart, quien, según varias informaciones, habrá dicho que no pese a la oferta de un millón de libras que le hicieron.

¿Por qué Dua Lipa no estará en la ceremonia?

Hasta el momento la única artista que confirmó es Dua Lipa, quien criticó cómo el país anfitrión maneja el asunto de derechos humanos. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, manifestó.

Además, agregó que alentará a Inglaterra “desde lejos”. “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, sentenció.

Así se jugarán todos los partidos del Mundial

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Del 20 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

9 y 10 de diciembre Semifinales: 13 y 14 de diciembre

13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

17 de diciembre Final: 18 de diciembre

Los ocho grupos de la Copa del Mundo

El pasado 1 de abril, la FIFA realizó el sorteo de grupos y casi todos los aficionados alrededor del planeta supieron contra quién jugará su selección y cuáles son los rivales de sus equipos preferidos. Uno de los rituales después de cada sorteo es determinar cuál es el “grupo de la muerte”. En este caso, la presencia de Alemania y España en el grupo E hace que parezca uno de los más complicados, todo un reto para Costa Rica.

Argentina, en el grupo C, jugará su primer partido contra Arabia Saudita, pero luego le esperan México -con quien se ha enfrentado dos veces en octavos de final en los últimos años, y la Polonia de Robert Lewandowski.

En el grupo G, Brasil tendrá dos naciones europeas, Suiza y Serbia, y también a Camerún. Uruguay, en el grupo H, enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo y también a Corea del Sur y Ghana. Ecuador, por su parte, debutará en el Mundial contra el anfitrión, Qatar, en el grupo A, donde Holanda se perfila como el candidato a quedarse con el primer puesto, aunque la Senegal de Sadio Mané, campeona de África, también dará pelea. Así quedan conformados los 8 grupos:

Grupo A

Qatar

Ecuador

Senegal

Países Bajos

Grupo B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales

Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo D

Francia

Dinamarca

Túnez

Australia

Grupo E

España

Alemania

Japón

Costa Rica

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

Los 8 estadios y sedes para jugar los partidos del Mundial

Estadio Al Bayt: Emplazado en Al Khor, este estadio replica con su diseño las «bayt al sha’ar», las jaimas que los nómadas de Qatar han usado a lo largo de su historia. Su innovadora estética evoca las sutiles telas de las moradas de los beduinos y promete deleitar a los aficionados no solo por su diseño, sino también por ser la sede de algunos partidos clave de la Copa Mundial de la FIFA, el partido inaugural. Estadio Ciudad de la Educación: Situado en la zona universitaria donde se hace la investigación más puntera, el Estadio de Ciudad de la Educación respira innovación. Desde su único sistema de ventilación, hasta las zonas verdes que lo rodean, el edificio se construyó pensando en la sustentabilidad. Estadio Al Yanub: Emplazado en la ciudad meridional de Al Wakrah, el Estadio Al Yanub puede albergar a 40.000 espectadores y su diseño recuerda a los dhow, las embarcaciones utilizadas en la pesca de perlas, las cuales representan un símbolo característico de la región catarí. Estadio Áhmad bin Ali: Con un aforo de 40,000 espectadores, el edificio se levantó en los terrenos de un antiguo estadio específicamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En el recinto también hay un nuevo centro comercial. Tras el torneo, la capacidad del estadio se reducirá a la mitad para adaptarlo a las necesidades de los ciudadanos. Se sitúa a orillas del desierto y conecta con la ciudad gracias a una nueva línea de tren. Estadio Nacional de Lusail: se diseñó para ser una exquisita representación del mundo árabe, con motivos de vasijas, cuencos y piezas de arte de la región. Además de la final, el Estadio de Lusail albergará seis partidos de la fase de grupos y tres de la ronda eliminatoria, incluida una semifinal. Con un aforo de 80,000 espectadores, el Estadio de Lusail es la representación de la pasión de Catar por compartir su cultura con el mundo. Estadio Al Zumama: Con un aforo de 40,000 espectadores, este estadio construido específicamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Albergará una serie de partidos hasta cuartos de final.Cuando termine el torneo, se reducirá la capacidad hasta las 20,000 localidades, y el resto se donará a países en desarrollo, en una auténtica muestra de la generosidad del pueblo catarí. Estadio Internacional Jalifa: cuenta con 40,000 plazas y está estratégicamente ubicado a 10 km del centro de la ciudad. Forma parte de un complejo más amplio que incluye el centro acuático olímpico de Catar y un auditorio techado. El centro comercial Villaggio Mall, un parque y el hotel The Torch Doha también forman parte del complejo. El estadio también albergará el Museo Olímpico y Deportivo de Catar 3-2-1. Estadio 974: El Estadio efímero 974, construido en las costas del golfo, no solo ofrece unas impresionantes vistas de West Bay, sino también un diseño intrigante. Construido a partir de contenedores de carga, se ha utilizado menos material que para los estadios tradicionales, y con ello se ha dado un ejemplo de lo que se puede hacer en el futuro.

Fecha, horarios, grupos y sedes del Mundial 2022

Te dejamos el calendario completo de partidos por la fase de grupos. Todo inicia el domingo 20 de noviembre en el Qatar vs Ecuador por la primera fecha del grupo A y termina con partidos simultáneos del grupo G y H.

¿Quién juega el 20 de noviembre?

Qatar vs. Ecuador | 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

¿Quién juega el 21 de noviembre?

Inglaterra vs. Irán | 8:00 a.m. | Grupo B | Estadio Khalifa (Rayán)

Senegal vs. Países Bajos | 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Estados Unidos vs.Gales | 2:00 p.m. | Grupo B |Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

¿Quién juega el 22 de noviembre?

Argentina vs. Arabia Saudí | 5:00 a.m. | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

Dinamarca vs. Túnez | 8:00 a.m. | Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

México vs. Polonia | 11:00 a.m. | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Francia vs. Australia | 2:00 p.m. | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

¿Quién juega el 23 de noviembre?

Marruecos vs. Croacia | 5:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Bayt (Jor)

Alemania vs. Japón | 8:00 a.m. | Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Costa Rica | 11:00 a.m. | Grupo E | Estadio Al Thumama (Doha)

Bélgica vs. Canadá | 2:00 p.m. | Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

¿Quién juega el 24 de noviembre?

Suiza vs. Camerún | 5:00 a.m. | Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Uruguay vs. Corea del Sur | 8:00 a.m. | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Portugal vs. Ghana | 11:00 a.m. | Grupo H | Estadio 974 (Doha)

Brasil vs. Serbia | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

¿Quién juega el 25 de noviembre?

Gales vs. Irán | 5:00 a.m. | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Qatar vs. Senegal | 8:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Países Bajos vs. Ecuador | 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Inglaterra vs. Estados Unidos | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Al Bayt (Jor)

¿Quién juega el 26 de noviembre?

Túnez vs. Australia | 5:00 a.m. | Grupo D |Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia - Arabia Saudí | 8:00 a.m. | Grupo C |Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Francia – Dinamarca | 11:00 a.m. | Grupo D |Estadio 974 (Doha)

Argentina - México| 2:00 p.m. | Grupo C |Estadio Nacional de Lusail

¿Quién juega el 27 de noviembre?

Japón vs. Costa Rica | 5:00 a.m. | Grupo E | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Bélgica vs. Marruecos | 8:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Croacia vs. Canadá| 11:00 a.m. | Grupo F | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Alemania| 2:00 p.m. | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

¿Quién juega el 28 de noviembre?

Serbia vs. Camerún | 5:00 a.m.| Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Corea del Sur vs. Ghana| 8:00 a.m. | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Brasil vs. Suiza| 11:00 a.m. | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

Portugal vs. Uruguay| 2:00 p.m. | Grupo H | Estadio Nacional de Lusail

¿Quién juega el 29 de noviembre?

Qatar vs. Países Bajos | 10:00 a.m.| Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

Ecuador – Senegal| 10:00 a.m.| Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Gales – Inglaterra | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Irán - Estados Unidos | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Al Thumama (Doha)

¿Quién juega el 30 de noviembre?

Túnez vs. Francia | 10:00 a.m.| Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Australia vs. Dinamarca| 10:00 a.m. | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia vs. Argentina | 2:00 p.m. | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Arabia Saudí vs. México | 2:00 p.m. | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

¿Quién juega el 1 de diciembre?

Croacia vs. Bélgica | 10:00 a.m.| Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Canadá vs. Marruecos| 10:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Japón vs. España| 2:00 p.m. |Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

Costa Rica vs. Alemania| 2:00 p.m. | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

¿Quién juega el 2 de diciembre?

Corea del Sur vs. Portugal | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Ghana vs. Uruguay | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Camerún vs. Brasil | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

Serbia vs. Suiza | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

¿Qué jugadores se pierden el Mundial Qatar 2022?

Sadio Mané (Senegal) : Luego de muchas idas y vueltas, el cuerpo técnico de Senegal confirmó que el delantero del Bayern Múnich no será parte de la nómina para la Copa del Mundo. Vale aclarar que sufrió una molestia muscular días antes de que saliera la lista de convocados.

: Luego de muchas idas y vueltas, el cuerpo técnico de Senegal confirmó que el delantero del Bayern Múnich no será parte de la nómina para la Copa del Mundo. Vale aclarar que sufrió una molestia muscular días antes de que saliera la lista de convocados. José Luis Gayà (España) : En la previa del último amistoso de España para el Mundial de Qatar, el lateral izquierdo del Valencia sufrió un esguince en su tobillo derecho. Se perderá la Copa del Mundo y lo reemplazará Alejandro Balde, del Barcelona.

: En la previa del último amistoso de España para el Mundial de Qatar, el lateral izquierdo del Valencia sufrió un esguince en su tobillo derecho. Se perderá la Copa del Mundo y lo reemplazará Alejandro Balde, del Barcelona. Nicolás González (Argentina) : Tras ser convocado por Lionel Scaloni, el polifuncional atacante de la Fiorentina fue desafectado por una lesión muscular. Argentina llamó en su reemplazo a Ángel Correa.

: Tras ser convocado por Lionel Scaloni, el polifuncional atacante de la Fiorentina fue desafectado por una lesión muscular. Argentina llamó en su reemplazo a Ángel Correa. Joaquín Correa (Argentina) : En la misma jornada que Argentina anunció la baja de Nico González, también se confirmó la desafectación de Joaquín Correa debido a una lesión en la rodilla izquierda.

: En la misma jornada que Argentina anunció la baja de Nico González, también se confirmó la desafectación de Joaquín Correa debido a una lesión en la rodilla izquierda. Christopher Nkunku (Francia) : A tan solo días de que comience el Mundial, Francia sufre otra baja importante. El hombre del ataque del Leipzig, máximo goleador de la actual Bundesliga, padece un esguince de rodilla causado por una entrada de su mismísimo compañero Camavinga durante la práctica del equipo de este martes 15 de noviembre y debió ser dado de baja.

: A tan solo días de que comience el Mundial, Francia sufre otra baja importante. El hombre del ataque del Leipzig, máximo goleador de la actual Bundesliga, padece un esguince de rodilla causado por una entrada de su mismísimo compañero Camavinga durante la práctica del equipo de este martes 15 de noviembre y debió ser dado de baja. Presnel Kimpembe (Francia) : El defensor, campeón del mundo en Rusia 2018, no se recuperó del todo de una lesión y se perderá la Copa del Mundo. Francia, que lo había incluido en la nómina oficial, lo dio de baja y en su lugar viaja Axel Disasi, de Mónaco.

: El defensor, campeón del mundo en Rusia 2018, no se recuperó del todo de una lesión y se perderá la Copa del Mundo. Francia, que lo había incluido en la nómina oficial, lo dio de baja y en su lugar viaja Axel Disasi, de Mónaco. Bartłomiej Drągowski (Polonia) : A una semana para un inicio de la Copa del Mundo, el arquero del Spezia sufrió una dura lesión que lo margina de la cita mundialista. Se retiró en camilla y bajo una lluvia de aplausos.

: A una semana para un inicio de la Copa del Mundo, el arquero del Spezia sufrió una dura lesión que lo margina de la cita mundialista. Se retiró en camilla y bajo una lluvia de aplausos. Florian Wirtz (Alemania) : El volante ofensivo del Bayer Leverkusen, con 4 partidos en la Selección de Alemania antes de cumplir los 20 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2022 y no juega desde entonces.

: El volante ofensivo del Bayer Leverkusen, con 4 partidos en la Selección de Alemania antes de cumplir los 20 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2022 y no juega desde entonces. Marco Reus (Alemania) : El delantero del Borussia Dortmund, con 48 partidos en la Selección de Alemania, faltó al Mundial del 2014 por una lesión en las semanas previas y la historia se repitió en 2022: sufrió una lesión del ligamento lateral de un tobillo.

: El delantero del Borussia Dortmund, con 48 partidos en la Selección de Alemania, faltó al Mundial del 2014 por una lesión en las semanas previas y la historia se repitió en 2022: sufrió una lesión del ligamento lateral de un tobillo. Mike Maignan (Francia) : Stefano Pioli, entrenador del AC Milan, indicó que el guardameta francés Mike Maignan, habitual suplente en su selección, no estará disponible hasta enero con su club. Maignan sufrió una lesión muscular en la pantorrilla izquierda que lo marginó de la cita mundialista.

: Stefano Pioli, entrenador del AC Milan, indicó que el guardameta francés Mike Maignan, habitual suplente en su selección, no estará disponible hasta enero con su club. Maignan sufrió una lesión muscular en la pantorrilla izquierda que lo marginó de la cita mundialista. Reece James (Inglaterra) : El lateral derecho del Chelsea sufrió una lesión en la rodilla en el partido que su equipo jugó con el Milan, en Italia, por la Champions League el martes 11 de octubre. Cuatro días más tarde el departamento médico del cub de Londres informó que se trató de una distensión de ligamentos.

: El lateral derecho del Chelsea sufrió una lesión en la rodilla en el partido que su equipo jugó con el Milan, en Italia, por la Champions League el martes 11 de octubre. Cuatro días más tarde el departamento médico del cub de Londres informó que se trató de una distensión de ligamentos. Philippe Coutinho (Brasil) : El mediocampista brasileño sufrió una lesión en un cuádriceps, según lo revelado por el entrenador de su equipo (Aston Villa), Unai Emery. “No sé cuánto tiempo será baja, pero no va a jugar hasta después del parón. Es una lesión muscular”, había avisado el francés.

: El mediocampista brasileño sufrió una lesión en un cuádriceps, según lo revelado por el entrenador de su equipo (Aston Villa), Unai Emery. “No sé cuánto tiempo será baja, pero no va a jugar hasta después del parón. Es una lesión muscular”, había avisado el francés. Paul Pogba (Francia) : El centrocampista de la Juventus, con 91 partidos en la Selección de Francia, sufrió una lesión en los meniscos de su rodilla derecha a fines de julio y, luego de elegir no operarse en primera instancia, terminó pasando por el quirófano a inicios de septiembre. Su representante confirmó el último día de octubre que no estará en la Copa.

: El centrocampista de la Juventus, con 91 partidos en la Selección de Francia, sufrió una lesión en los meniscos de su rodilla derecha a fines de julio y, luego de elegir no operarse en primera instancia, terminó pasando por el quirófano a inicios de septiembre. Su representante confirmó el último día de octubre que no estará en la Copa. Mauro Arambarri (Uruguay) : Por una lesión en uno de sus tobillos, por la que tendrá que ser operado, el volante uruguayo se perderá la Copa del Mundo. El mediocampista del Getafe estará ausente unos cuatro meses.

: Por una lesión en uno de sus tobillos, por la que tendrá que ser operado, el volante uruguayo se perderá la Copa del Mundo. El mediocampista del Getafe estará ausente unos cuatro meses. Diogo Jota (Portugal) : Según confirmó el DT del Liverpool, Jurgen Klopp, el portugués se ausentará de la Copa del Mundo. El delantero sufrió una lesión en una pantorrilla, la que requerirá cirugía.

: Según confirmó el DT del Liverpool, Jurgen Klopp, el portugués se ausentará de la Copa del Mundo. El delantero sufrió una lesión en una pantorrilla, la que requerirá cirugía. Georginio Wijnaldum (Países Bajos) : El centrocampista neerlandés que disputó el Mundial 2014 y jugó 86 partidos en su Selección no podrá estar en Qatar 2022. A fines de agosto el futbolista de la Roma sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha que le impide recuperarse a tiempo.

: El centrocampista neerlandés que disputó el Mundial 2014 y jugó 86 partidos en su Selección no podrá estar en Qatar 2022. A fines de agosto el futbolista de la Roma sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha que le impide recuperarse a tiempo. N’Golo Kanté (Francia) : Según la información de L’Equipe del viernes 14 de octubre, el francés -campeón del mundo en Rusia 2018- se perderá el torneo en Qatar. El centrocampista de 31 años se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y la recuperación no será a tiempo para la competición que comenzará el 20 de noviembre.

: Según la información de L’Equipe del viernes 14 de octubre, el francés -campeón del mundo en Rusia 2018- se perderá el torneo en Qatar. El centrocampista de 31 años se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y la recuperación no será a tiempo para la competición que comenzará el 20 de noviembre. Joao Rojas (Ecuador) : El delantero de Rayados de Monterrey sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a fines de julio de 2022 y por eso no podrá jugar para el equipo de Gustavo Alfaro: a los 25 años tiene ocho partidos con la Selección de Ecuador y había sido titular en un encuentro de Eliminatorias del mes de marzo.

: El delantero de Rayados de Monterrey sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a fines de julio de 2022 y por eso no podrá jugar para el equipo de Gustavo Alfaro: a los 25 años tiene ocho partidos con la Selección de Ecuador y había sido titular en un encuentro de Eliminatorias del mes de marzo. Tarik Tissoudali (Marruecos) : Uno de los delanteros con los que Marruecos podía contar para el Mundial no estará, porque Tissoudali se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a fines de julio. Nacido en Países Bajos, el jugador del Gent de Bélgica solo jugó seis partidos para Marruecos, pero había anotado dos goles claves en la última fase de las Eliminatorias en marzo de 2022.

: Uno de los delanteros con los que Marruecos podía contar para el Mundial no estará, porque Tissoudali se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a fines de julio. Nacido en Países Bajos, el jugador del Gent de Bélgica solo jugó seis partidos para Marruecos, pero había anotado dos goles claves en la última fase de las Eliminatorias en marzo de 2022. Diego Carlos (Brasil) : El exdefensor del Sevilla, ahora en el Aston Villa que pagó 31 millones de euros por su fichaje, todavía no debutó con la Selección de Brasil pero ya había sido llamado para una convocatoria a fines de 2020 y fue campeón olímpico en 2021. Por su gran nivel podía pelear un lugar en el Mundial, pero apenas alcanzó a disputar dos partidos en la Premier League: sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda a mediados de agosto.

: El exdefensor del Sevilla, ahora en el Aston Villa que pagó 31 millones de euros por su fichaje, todavía no debutó con la Selección de Brasil pero ya había sido llamado para una convocatoria a fines de 2020 y fue campeón olímpico en 2021. Por su gran nivel podía pelear un lugar en el Mundial, pero apenas alcanzó a disputar dos partidos en la Premier League: sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda a mediados de agosto. Miles Robinson (Estados Unidos) : El defensor del Atlanta United, una fija en la defensa de Estados Unidos, se rompió el tendón de aquiles de la pierna izquierda en mayo y por eso no irá al Mundial.

: El defensor del Atlanta United, una fija en la defensa de Estados Unidos, se rompió el tendón de aquiles de la pierna izquierda en mayo y por eso no irá al Mundial. Jakub Moder (Polonia) : El centrocampista polaco del Brighton, con 23 años y ya 20 partidos en su selección, se rompió el ligamento anterior cruzado de una rodilla en abril de 2022 y no pudo recuperarse a tiempo.

: El centrocampista polaco del Brighton, con 23 años y ya 20 partidos en su selección, se rompió el ligamento anterior cruzado de una rodilla en abril de 2022 y no pudo recuperarse a tiempo. Rhys Norrington-Davies (Gales) : Una lesión muscular en una pierna lo dejó al lateral de Gales y el Sheffield United fuera de la Copa del Mundo.

: Una lesión muscular en una pierna lo dejó al lateral de Gales y el Sheffield United fuera de la Copa del Mundo. Timo Werner (Alemania) : El delantero del Leipzig se lesionó este 2 de noviembre. Fue reemplazado apenas empezado el duelo entre su Leipzig y el Shakhtar Donetsk por Champions League. Un fuerte cruce lo dejó resentido en su tobillo izquierdo. Fue atendido y reingresó, pero segundos más tarde pidió el cambio. Y finalmente, al día siguiente se confirmó la mala noticia: rotura ligamentaria en el tobillo, la cual lo llevará a perderse el Mundial.

: El delantero del Leipzig se lesionó este 2 de noviembre. Fue reemplazado apenas empezado el duelo entre su Leipzig y el Shakhtar Donetsk por Champions League. Un fuerte cruce lo dejó resentido en su tobillo izquierdo. Fue atendido y reingresó, pero segundos más tarde pidió el cambio. Y finalmente, al día siguiente se confirmó la mala noticia: rotura ligamentaria en el tobillo, la cual lo llevará a perderse el Mundial. Ben Chilwell (Inglaterra) : El lateral izquierdo de 25 años, disputó el último partido de la fase regular con el Chelsea FC en casa, frente al Dinamo Zagreb; sin embargo, en el tiempo de compensación sintió molestia en el tendón de la corva de su muslo izquierdo en una carrera por el balón. Luego de los exámenes pertinentes, se determinó la gravedad de su lesión, por lo que estará fuera de los terrenos hasta el próximo mes de febrero.

: El lateral izquierdo de 25 años, disputó el último partido de la fase regular con el Chelsea FC en casa, frente al Dinamo Zagreb; sin embargo, en el tiempo de compensación sintió molestia en el tendón de la corva de su muslo izquierdo en una carrera por el balón. Luego de los exámenes pertinentes, se determinó la gravedad de su lesión, por lo que estará fuera de los terrenos hasta el próximo mes de febrero. Maxime Crépeau (Canadá) : El arquero del Los Angeles FC sufrió una durísima lesión nada menos que en la final de la MLS Cup que su equipo, a la postre, lograría ganarle al Philadelphia Union en los penales. Salió a cortar un balón con muchísima fuerza y en un choque violento las imágenes fueron más que elocuentes: la fractura fue perceptible aun a distancia.

: El arquero del Los Angeles FC sufrió una durísima lesión nada menos que en la final de la MLS Cup que su equipo, a la postre, lograría ganarle al Philadelphia Union en los penales. Salió a cortar un balón con muchísima fuerza y en un choque violento las imágenes fueron más que elocuentes: la fractura fue perceptible aun a distancia. Yuta Nakayama (Japón) : El defensor del Huddersfield inglés había sido convocado en la lista definitiva japonesa, pero terminó saliendo de la misma al sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo marginará de Qatar.

: El defensor del Huddersfield inglés había sido convocado en la lista definitiva japonesa, pero terminó saliendo de la misma al sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo marginará de Qatar. Chris Richards (Estados Unidos) : Otro defensor estadounidense se queda fuera de Qatar 2022: el hombre del Crystal Palace de la Premier League no logró recuperarse a tiempo de la lesión en una pierna que le impide jugar desde agosto de este año.

: Otro defensor estadounidense se queda fuera de Qatar 2022: el hombre del Crystal Palace de la Premier League no logró recuperarse a tiempo de la lesión en una pierna que le impide jugar desde agosto de este año. Jesús Corona (México) : El extremo del Sevilla, con 71 partidos en la Selección de México, sufrió la fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo, una lesión que no le permitirá disputar el Mundial de Qatar 2022. Si bien en un principio no se había descartado totalmente su convocatoria, finalmente la misma quedó desechada el martes 8 de noviembre.

: El extremo del Sevilla, con 71 partidos en la Selección de México, sufrió la fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo, una lesión que no le permitirá disputar el Mundial de Qatar 2022. Si bien en un principio no se había descartado totalmente su convocatoria, finalmente la misma quedó desechada el martes 8 de noviembre. Giovani Lo Celso (Argentina) : El centrocampista argentino del Villarreal se lesionó el 30 de octubre en el enfrentamiento de su equipo vs. el Athletic Club y, por ese desprendimiento muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, no podrá estar en Qatar 2022.

: El centrocampista argentino del Villarreal se lesionó el 30 de octubre en el enfrentamiento de su equipo vs. el Athletic Club y, por ese desprendimiento muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, no podrá estar en Qatar 2022. Lukas Nmecha (Alemania) : El centrocampista, pieza de recambio del seleccionado alemán, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el partido del Wolfsburg ante el Dortmund, el pasado martes 8 de noviembre y estará afuera de Qatar.

: El centrocampista, pieza de recambio del seleccionado alemán, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el partido del Wolfsburg ante el Dortmund, el pasado martes 8 de noviembre y estará afuera de Qatar. Mikel Oyarzabal (España) : El extremo de la Real Sociedad, con 21 partidos en la Selección de España, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2022 y aunque está cerca de completar su recuperación, no llegó a rehabilitarse y a sumar minutos y por eso se quedó afuera del Mundial.

: El extremo de la Real Sociedad, con 21 partidos en la Selección de España, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2022 y aunque está cerca de completar su recuperación, no llegó a rehabilitarse y a sumar minutos y por eso se quedó afuera del Mundial. Amine Harit (Marruecos) : El mediocampista del Marsella de Francia sufrió un esguince de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, por lo que será una baja para su país en el Grupo F. El jugador de 25 años será tratado “para ofrecerle la atención adecuada a su lesión. Seguirá un protocolo de atención adaptado”, informó el club este lunes 14 de noviembre.

Más noticias sobre el Mundial Qatar 2022