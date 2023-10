El escándalo de la farmacéutica Insys Therapeutics, que fue declarada culpable por sobornar a médicos para que recetaran a sus pacientes opioides altamente adictivos, fue llevada a la ficción con el título “Pain Hustlers” (“El negocio del dolor”, en español). Si bien, la película se basó en el artículo “The Pain Hustlers”, de Evan Hughes, publicado en New York Times de 2018, que a su vez se convirtió en el libro “The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Start-Up”, no todos los datos reales narrados en ambos se llevaron a la pantalla.

En los siguientes párrafos te mencionamos cuáles fueron los cambios más importantes que se realizaron de los textos a los guiones para hacerla una producción aún más llamativa. Cabe señalar que este drama se estrenó en Netflix el 27 de octubre de 2023.

¿QUÉ CAMBIOS IMPORTANTES DEL ESCÁNDALOD DE OPIOIDES HACE “PAIN HUSTLERS”?

A pesar de que el caso llama la atención de todos por la magnitud de sus consecuencias, la dirección y producción del drama decidió hacer varios cambios para llevar adelante la cinta. A continuación, los más importantes de acuerdo con Screen Rant.

“PAIN HUSTLERS” NO SE BASA EN EL ESCÁNDALO DE INSYS, PERO SÍ SE INSPIRA EN ÉL

Como lo mencionamos líneas arriba, aunque “Pain Hustlers” se inspiró en el escándalo de opioides de la farmacéutica Insys Therapeutics, esta no se basa tal cual en las investigaciones que salieron a la luz.

Tomando en cuenta que en la vida real, gran cantidad de personas se volvieron adictas y muchas de ellas perdieron la vida, el filme se centra en una historia principal: la de Liza Drake.

A una madre soltera —sin dinero, pero con mucha ambición— se le presenta una oportunidad muy lucrativa en una empresa farmacéutica. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para triunfar? (Foto: Netflix)

CAMBIA EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y EL MEDICAMENTO

Otro de los datos que se cambiaron fue el nombre de la empresa, de Insys Therapeutics pasó a llamarse Zanna en la ficción, que representa todo lo que hizo la farmacéutica en la vida real.

Lo mismo pasa con su medicamento Subsys, que se convierte en Lonafin, que al igual que el original usa fentanilo para aliviar el dolor para personas con cáncer, pero fue utilizado indiscriminadamente para todo, lo cual provocó la adicción de muchos ciudadanos.

LOS PERSONAJES SON FICTICIOS O LA MEZCLA DE VARIAS PERSONAS DEL ESCÁNDALO

Para la trama de la película, se tuvo que crear personajes que no se basan exactamente en el escándalo de opioides. Así tenemos a Liza Drake, la protagonista, quien es una mujer que acepta trabajar en Zanna Therapeutics con la intención de pagar la delicada condición médica de su hija, encontrando un lucrativo negocio en el camino.

Su personaje sería alguien compuesto por varias personas, tomando datos de la investigación de Hugues, quien menciona la contratación de una “exbailarina exótica”.

CAMBIAN DE ESCENARIO

Aunque las operaciones ilegales que realizó la farmacéutica Insys afectó a todo Estados Unidos, en la película “Pain Hustlers” se escoge un lugar específico: Florida, esto con el fin de convertirla en una historia más personal.