Exitosa, famosa, muy querida y mucho más, así es Pamela Anderson, la actriz y modelo canadiense-estadounidense que ha triunfado en el mundo del entretenimiento desde hace varias décadas. Si bien, ha destacado en el modelaje, llevándola a posar en una docena de ocasiones en la revista Playboy, para luego ser llevada a la pantalla, donde arrasó con su faceta como histrionisa, no todo fue de maravillas en su vida, ya que en el aspecto sentimental no le ha ido tan bien, pues experimentó episodios de violencia.

Aunque para muchos es imposible imaginar que una mujer como ella no tuviera tanta suerte en el amor; a continuación, te contamos el historial amoroso de la recordada C.J. Parker la serie televisiva noventera “Baywatch”.

¿QUIÉNES FUERON LOS ESPOSOS DE PAMELA ANDERSON?

Pamela Anderson se casó en cinco ocasiones, el último matrimonio que tuvo llegó a su fin en enero de 2022. La lista de los hombres que la llevaron al altar en las siguientes líneas:

PAMELA ANDERSON Y TOMMY LEE

Pamela Anderson y Tommy Lee llegas a los premios "Personas por el tratamiento ético de los animales" (PETA), el 18 de septiembre de 1999 en Los Ángeles (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

Pamela Anderson se casó con Tommy Lee en 1995, solamente después de haberse conocido 96 horas. Tuvieron dos hijos: Brandon (1996) y Dylan (1997), pero se divorciaron en 1998, año en el que ella acusó al músico de haberla agredido cuando cargaba a su hijo menor, algo que lo llevó a pasar seis meses en prisión. Asimismo, su matrimonio estuvo marcado por el escándalo, ya que se filtró un video sexual de la pareja.

PAMELA ANDERSON Y KID ROCK

Pamela Anderson y Kid Rock el día de su boda, en la playa de Pampelone en Saint-Tropez, en el sur de Francia, el 29 de julio de 2006 (Foto: Eric Estrade / AFP)

La actriz de “Baywatch” se casó con el rockero Kid Rock en julio de 2006, pero se divorciaron en noviembre de ese mismo año, luego de que tuviera un aborto espontáneo. Antes de unir sus vidas en matrimonio, ellos comenzaron a salir en la primavera de 2001 y comprometieron año siguiente, en abril de 2022, pero se separaron meses después; cuando se reencontraron en 2006 el romance se reavivó, pero al poco tiempo de llegar al altar acabaron definitivamente.

PAMELA ANDERSON Y RICK SALOMON

Cuando Pamela Anderson posó el 23 de mayo de 2019 a la 26ª Gala Anual de Cine contra el SIDA de amfAR (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

Anderson se casó con Rick Salomon, un viejo amigo, en octubre de 2007; el escenario fue un hotel de Las Vegas. Aunque aseguraban que estaban perdidamente enamorados, ella pidió el divorcio en diciembre de ese año, al principio parecía que todo iba a solucionarse, pero finalmente se divorciaron en marzo de 2008 alegando fraude.

PAMELA ANDERSON Y JON PETERS

El matrimonio de Pamela Anderson y Jon Peters duró menos de dos semanas (Foto: AFP)

Pamela Anderson y Jon Peters se casaron en secreto en Malibú el 20 de enero de 2020, pero menos de dos semanas después decidieron que lo mejor era separarse, pues querían reevaluar lo que estaban buscando para sus vidas. Meses después, ella señaló que nunca hubo un matrimonio legal y que él era su amigo de toda la vida, ya que lo conoció cuando la estrella tenía 19 años.

PAMELA ANDERSON Y DAN HAYHURST

Pamela Anderson durante la presentación de un nuevo cartel de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) en Covent Garden, en el centro de Londres, el 24 de octubre de 2010 (Foto: León Neal / AFP)

El último matrimonio de Pamela Anderson fue con el guardaespaldas Dan Hayhurst en Nochebuena de 2020. “Estoy exactamente donde necesito estar: en los brazos de un hombre que realmente me ama”, dijo a The Daily Mail. La ceremonia se dio en la casa que compró a sus abuelos hace 25 años, y al ser el lugar donde sus padres se casaron y aún siguen juntos, sintió que con este paso había “cerrado el círculo”. El amor no duró y terminaron separándose a inicios de 2022, confirmó una representante de la actriz a People.

¿QUIÉNES FUERON LOS NOVIOS DE PAMELA ANDERSON?

BRET MICHAELS

Bret Michaels durante el Miss Universo en Las Vegas el 23 de agosto de 2010 (Foto: Mark Ralston / AFP)

Pamela Anderson tuvo una relación con Bret Michaels, cantante y músico de rock estadounidense, popular por ser el vocalista y líder de la banda de hard rock Poison. La relación se dio entre 1993 y 1994.

MARCUS SCHENKENBERG

Pamela Anderson y Marcus Schenkenberg en el segundo juego de la serie de finales de la NBA entre los Lakers de Los Ángeles y los Pacers de Indiana el 09 de junio de 2000 (Foto: Jeff Haynes / AFP)

Marcus Schenkenberg, el modelo, actor y fotógrafo sueco, tuvo una relación entre los años 2000 y 2001 con Pamela Anderson.

ADIL RAMI

Adil Rami y Pamela Anderson llegando para participar en un programa de televisión el 19 de mayo de 2019 en París, como parte de la 28ª edición de la ceremonia de entrega de trofeos de la UNFP (Foto: Franck Fife / AFP)

La actriz Pamela Anderson tuvo un romance con Adil Rami, futbolista de nacionalidad francesa con origen marroquí. Ellos estuvieron entre 2017 y 2019.