Basada en la serie de cómics del mismo nombre escrita por Brian K. Vaughan e ilustrada por Cliff Chiang, “Paper Girls” es una serie de Amazon Prime Video que está ambientado en 1988 y sigue a cuatro niñas repartidoras de periódicos de 12 años que quedan atrapadas en una guerra de viajeros en el tiempo y viajarán entre el presente, pasado y futuro, donde se encuentran con versiones futuras de sí mismos.

El drama de ciencia ficción está dirigido por Georgi Banks-Davies, Mairzee Almas, Destiny Ekaragha y Karen Gaviola, y cuenta con Brian K. Vaughan, Christopher Cantwell, Cliff Chiang, Christopher C. Rogers, Brad Pitt y Dede Gardner como productores ejecutivos.

Los ocho episodios de la primera temporada de “Paper Girls” se grabaron desde el 17 de mayo de 2021 hasta el 1 de octubre de 2021, y se estrenarán en Amazon Prime Video desde el 29 de julio de 2022.

Riley Lai Nelet, Fina Strazza, Sofia Rosinsky y Camryn Jones son las protagonistas, pero ¿quién es quién y quiénes completan el elenco de la nueva serie de suspenso?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “PAPER GIRLS”?

1. Riley Lai Nelet es Erin Tieng

Erin Tieng es una ambiciosa niña de 12 años que vive en Ohio, donde es repartidora de periódicos y se encuentra cara a cara con la versión adulta de sí misma después de un inesperado viaje en el tiempo.

Riley Lai Nelet como Erin Tieng en "Paper Girls" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Ali Wong es Erin Tieng adulta

La versión adulta de Erin Tieng vive una vida monótona, así que no impresiona a la pequeña Erin. Este personaje es interpretado por Ali Wong, aclamada comediante y actriz conocida por “Quizas para siempre”, “Always Be My Maybe”, “American Housewife”, “Big Mouth” y” Birds of Prey”.

Ali Wong como Erin Tieng adulta en "Paper Girls" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Fina Strazza es KJ Brandman

Fina Strazza, que participó en “Law & Order: Special Victims Unit” y “Madam Secretary”, interpreta a KJ Brandman en “Paper Girls”. Se trata de una jugadora de hockey de 12 años que lidia con su propia sexualidad.

Fina Strazza como KJ Brandman en "Paper Girls" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Sofia Rosinsky es MacKenzie Coyle

MacKenzie Coyle es el primer protagónico de Sofia Rosinsky y es una niña de 12 años cuyos padres tienen una perspectiva prejuiciosa de la vida.

Sofia Rosinsky como MacKenzie Coyle en "Paper Girls" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Camryn Jones es Tiffany Quilkin

Camryn Jones, conocida por “Perpetual Grace”, “Cherish the Day”, “Pacific Rim: The Black” y “Pete the Cat” interpreta a Tiffany Quilkin, quien también tiene 12 años y está obsesionada con la tecnología. Al igual que sus amigas viaja en el tiempo por accidente.

Camryn Jones como Tiffany Quilkin en "Paper Girls" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Paper Girls”: