La primera temporada de “Paper Girls” se estrenó en Amazon Prime Video recién el viernes 29 de julio de 2022, pero los usuarios de la plataforma streaming y los fanáticos de los dramas de ciencia ficción ya preguntan por una segunda entrega que continúe la historia de Erin Tieng y sus amigas.

La serie dirigida por Georgi Banks-Davies, Mairzee Almas, Destiny Ekaragha y Karen Gaviola se basa en los cómics del mismo nombre escritos por Brian K. Vaughan e ilustrados por Cliff Chiang. Además, cuenta con Brian K. Vaughan, Christopher Cantwell, Cliff Chiang, Christopher C. Rogers, Brad Pitt y Dede Gardner como productores ejecutivos.

“Paper Girls” tiene como protagonistas a Riley Lai Nelet, Fina Strazza, Sofia Rosinsky y Camryn Jones, y narra la historia de cuatro niñas repartidoras de periódicos de 12 años que quedan atrapadas en una guerra de viajeros en el tiempo y viajarán entre el presente, pasado y futuro, donde se encuentran con versiones futuras de sí mismos. Entonces ¿habrá una segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video?

“PAPER GIRLS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie creada por Stephany Folsom, pero por lo visto en el último capítulo, las aventuras Erin Tieng, KJ Brandman, MacKenzie Coyle y Tiffany Quilkin están lejos de terminarse. Sobre todo, porque existe mucho material original.

Al final de la primera entrega de “Paper Girls”, Tiff enfrenta a su yo adulta sobre las decisiones que toma y KJ trata de ayudar a Mac a luchar con su futuro mientras Larry y Erin piden refuerzos. Además, la Vieja Guardia invade la granja de Larry, dándole a las chicas una oportunidad para irse a casa a 1988, sin embargo, las cosas no salen como esperaban.

Por lo tanto, KJ y Mac deberán ponerse en contacto con la Tiffany adulta para ayudar a detener la guerra entre The Old Watch y STF Underground y arreglar la línea de tiempo. Pero esa no es su única preocupación, ya que intentarán prevenir el cáncer de Mac.

Entonces, ¿dónde están Erin y Tiffany? Probablemente entre 1974 y 1975. ¿Cómo llegarán al futuro? ¿Cómo empezó la guerra entre The Old Watch y el STF?

Si se confirma una segunda temporada de “Paper Girls”, sin duda Riley Lai Nelet, Fina Strazza, Sofia Rosinsky y Camryn Jones volverán a interpretar a las protagonistas de la serie de Amazon Prime Video.

Aunque los nuevos episodios aún no tienen fecha de estreno, los más probable es que la segunda entrega llegará a la plataforma streaming a finales de 2023.