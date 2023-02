Desde hace algunos meses, el estado de salud de Paquita la del Barrio ha causado preocupación entre los seguidores de la reconocida cantante mexicana, pues ya el año pasado había admitido que no se encontraba bien y, recientemente, se reveló que ha permanecido dormida por casi cuatro días.

La celeb de México es conocida por sus irreverentes y agresivas canciones, a las cuales artistas como Karol G y Becky G le rindieron homenaje o cuando criticó en directo a Bad Bunny, a quien llamó “inútil” durante su premiación en los Billboard Latin Music Awards.

Hace unos días, “La Guerrillera del Bolero” volvió a tener una recaída, tal como confirmaron diversos medios mexicanos, por lo que tuvo que cancelar un concierto que tenía programado en la Ciudad de México debido a complicaciones de salud.

Hace unos meses, la mexicana había adelantado varias dolencias (Foto: Foto: paquitaoficialb / Instagram)

PAQUITA LA DEL BARRIO LLEVA CUATRO DÍAS DORMIDA

La intérprete de temas como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañe” tenía un compromiso con la Banda El Recodo en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc el pasado sábado 11 de febrero. Sin embargo, no se presentaría y su lugar lo terminaría tomando ana Bárbara.

Para explicar a la organización lo ocurrido con Francisca Viveros Barradas, nombre real de la celeb de México, se presentó su representante, Francisco Torres, quien conversó con los medios sobre el estado de “La Reina del Pueblo”.

Según indicó, Paquita sufrió fuertes dolores debido a una disfunción en el nervio ciático, por lo que fue llevada a un centro médico en el que le practicaron una resonancia magnética y, para contrarrestar los padecimientos, se le colocó un parche con una sustancia similar a la morfina para adormecerla.

“Lo que sucedió es lo del dolor de la ciática, el miércoles ella estaba con el dolor, me dijo ‘me duele’ le dije: ‘vengase a México y vamos a quitarle el dolor’, me recomendaron una clínica del dolor en el Hospital ABC, le explicamos al doctor todo y dijo: ‘hay que hacerle una resonancia magnética’, que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos, dijo: ‘pero mientras vamos a quitarle el dolor, le vamos a poner un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y dijo: ‘con eso en dos días está bien’”, explicó el representante.

Debido a esto, la veterana cantante ha experimentado somnolencia los últimos cuatro días, aunque inicialmente se creía que serían solo dos, aunque esto, según le aseguraron los médicos, es común, por lo que la artista se encuentra en buen estado.

“Yo pregunté si habría alguna reacción y dijo ‘algo de somnolencia’ y dije para el sábado está bien, pero pues no, el parche empezó a hacer efecto y ayer la fue a ver el doctor de casa y me dijo ‘no hay qué hacer nada, solo esperar a que le pase el efecto, en algunos pacientes el efecto llega a durar cuatro días’ y está durmiendo, está consiente, pero nada de gravedad y el doctor dijo que solo hay que esperar a que le baje el efecto”, añadió.

Por otro lado, las redes sociales de Paquita la del Barrio no han emitido informes del actual estado de la cantante mexicano, aunque se espera que, una vez que esta mejore, revele más detalles para tranquilizar a sus fans.