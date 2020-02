Parasite y Bon Joon-ho han echo historia en la 92 ceremonia de los Oscar 2020. La película surcoreana ha logrado hacerse un espacio importante en la historia del cine, ya que este filme logró ganar cuatro estatuillas como: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Película Internacional (antes Mejor Película en Lengua Extranjera) y Mejor Director.

Cuando el director Bong subió a recoger el premio más esperado de la noche, la ovación en el teatro Dolby superó el sonido de la retrasmisión y dejó en claro cuál es la película que más ha sorprendido a Hollywood.

Los protagonistas y el resto del equipo de Parasite subieron al escenario a disfrutar del más precioso momento que estaban viviendo y sin duda el gran trabajo que han realizado Bon Joon-ho y todos los actores han hecho que esta cinta sea una de las más ovacionadas.

Esta película surcoreana se ha convertido en uno de los fenómenos fílmicos que ha logrado acercar al publico a una cultura que puede convertirse en la puerta a una nueva época, una etapa en que los filmes exóticos y con subtitulos logren tener un lugar en las salas más importantes del mundo.

Parasite cuenta la historia de dos familias surcoreanas: una pobre que vive en un pequeño y oscuro semisótano y una rica que vive en un hogar glamuroso. Te contamos quién es quién la película ganadora del Oscar a Mejor Película.

Parasite ganó el Premio Oscar a Mejor Película en la gala de la Academia de Cine (09/02/2020)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN PARASITE?

Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo y logran subsistir en un sótano que tienen como casa. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a dar clases particulares a domicilio a la hija de los adinerados Park, ambas familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente opuestos, comienzan a tejer una interrelación que tendrá resultados imprevisibles.

Dentro de la Familia Gi Taek, tenemos a cuatro miembros:

SONG KANG-HO ES GI-TAEK

Song Kang-Ho es el padre de la familia Kim. El actor de 53 años cuenta con una larga trayectoria y ha sido parte de más de 30 películas surcoreanas.

Ha participado de películas históricas como “The King’s Letters”, “The Throne”, y “The Face Reader”; y otras situadas más en la actualidad como “The Attorney”, “Drug King” y “Taxi Driver” siendo esta última altamente premiada.

JANG HYE JIN ES CHOONG SOOK

Jang Hye Jin participó en dos series coreana: “Crash Landing on You” y “Luwak Human” ambas en el 2019 y luego ha filmado un aproximado de 12 películas entre 1997 y 2019, entre ellas “Family Affair”, “Yong Soon” y “Adulthood”.

PARK SO DAM ES GI JEONG

Park So Dam comenzó su carrera en el 2013 con la película “Steel Cold Winter” y logró que todos los ojos se dirigieran a ella con su actuación en “The Silenced”. Con más de 15 películas y cinco series entre ellos “Cinderella and Four Knights” y “Because It’s The First Time” es una actriz que pisa fuerte.

CHOI WOO SHIK ES GI WOOK

Choi Woo Shik ha participado tanto en series, películas como así también de MVs de bandas como DAY6 y solistas como IU y Im Seul Ong.

Comenzó su carrera actoral en el 2010 y filmó más de 15 películas y más de 20 series, entre algunas de ellas se encuentran “Fight For My Way”, “The Boy Next Door”, “Fated To Love You” y “The Rooftop Prince”.

Por el otro lado, en la familia del Presidente Park tenemos otros cuatro miembros:

LEE SUN GYUN ES MR. PARK

Lee Sun Gyun ha participado en un aproximado de 30 películas y 15 series, comenzando su carrera en 1999 realizando un video musical para Bijou.

Dentro de las series más populares encontramos a “Coffee Prince” “My Ahjussi”, “Don’t Dare to Dream”, y “Triple”.

CHO YEO-JEONG ES YEON-KYO, LA ESPOSA DEL SR. PARK

Jo Yeo Jung se ha dedicado más a las series teniendo 20 en su historial, entre ellas podemos encontrarnos con “9.9 Billion Woman”, siendo la más actual, y “You Don’t Know My Mind” siendo la primera en 1999.

JUNG JI SO ES DA HYE

Comenzó de muy pequeña en la actuación siendo en 2012 su primer papel en la serie llamada “May Queen” con 13 años y participó de otras como “W”, “Hyde Jekyll, Me” y “Empress Ki”.

JUNG HUYN JOON ES DA BONG

Este pequeño actor nació en 2011 y empezó con su carrera en 2017 en la serie “You Are Too Much” y solo ha participado de dos películas siendo la primera “Parasite”.

También contamos con la participación y aparición de reconocidos actores y actrices como Park Seo Joon, Lee Jung Eun , Jung Ik Han, y Lee Joo Hyung, entre otros.

