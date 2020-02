La película Parasite sorprendió a todo el mundo y es que el drama coreano se llevó los Premios Oscar 2020 a mejor película, siendo la primera vez en la historia que una de este lugar alcanza la máxima estatuilla; sin embargo, hubo una escena que ha calado mucho en los fans y esta es protagonizada por la hermosa Park So Dam y ella misma te enseña cómo realizarla.

Por si acaso, hay personas que todavía no han visto la película así que si no quieres enterarte toda la escena y, obviamente, ‘malograrte’ la experiencia de verla por primera vez, te dejaremos una ALERTA DE SPOILER.

Bueno pues si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para spoilearte una gran escena de Parasite.

Cuando Ki Woo (Choi Wo Shik) estaba saliendo de enseñarle a Da Hye (Jung Ji So), la madre Yeon Kyo (Cho Yeo Jong) le comentó que estaba buscando a una profesora de arte que pueda enseñarle a su pequeño hijo, es así como Ki Woo le cuenta sobre una chica recién llegada de los Estados Unidos, que él conoce y que está justamente ligada al tema que quiere enseñarle al niño.

Cuando llega el día siguiente, Ki Woo iba a presentarle a Ki Jeong ( Park So Dam ) a la mamá para que tenga su entrevista de trabajo, es aquí en donde antes de tocar la puerta, Ki Jeong se frena y entona el jingle con las palabras “Jessica, only child, from Illinois Chicago, Classmate of Kim Jinmo, He’s your cousin”.

Este pequeño jingle se hizo tan viral en las redes sociales que los usuarios no dudaron ni un segundo en dedicarle posts a Park So Dam sobre esta entonación.

PARK SO DAM TE ENSEÑA A CANTARLO

Tal fue la algarabía y la petición de los fans que la misma actriz de Ki Jeong, Park So Dam, apareció en una grabación que se hizo viral en YouTube en donde podemos ver cómo es que enseña a hacer la entonación y de verdad que va completamente distinta la seriedad en la que lo dice a la alegría que ella denota en su día a día.

Parasite, ganadora a Mejor película en los Oscars 2020

Parasite, ganadora a Mejor película en los Oscars 2020

