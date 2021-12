¿Quién es Jerónimo Cantillo? El actor colombiano dará vida a Andrés Reyes, hijo de Franco y Sarita, en “Pasión de Gavilanes 2″, por lo que todos los seguidores de la telenovela de Telemundo quiere saber más del artista, como su edad, trayectoria, fotos de Instagram. La temporada 2 de la novela traerá una nueva historia, grandes sorpresas y un elenco renovado con jóvenes actores y los consolidados Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, entre otros.

La serie de televisión es una de las más exitosas en español, no solo en Colombia sino que a nivel internacional. La producción televisiva lideró la preferencia en la región, con el público de Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Puerto Rico, pero también en otros continentes.

La ficción llegó a Bulgaria, Rumania, Serbia, Israel, Rusia, Polonia, entre otros países. Pero una de las cifras que más llamó la atención fue registrada en Argentina: “Pasión de gavilanes” fue la telenovela extranjera más vista de la historia de dicho país con 30 millones de espectadores al día.

La premiada telenovela, que debutó en la pantalla chica el 21 de octubre de 2003, ahora tendrá otra oportunidad para seguir sorprendiendo al público. Su temporada 2 ya hasta ha lanzado su primer tráiler y todo apunta a que será uno de los acontecimientos del 2022, con su elenco renovado que trae a talentos como Jerónimo Cantillo.

Jerónimo Cantillo junto a sus compañeros de "Pasión de gavilanes 2", Yare Santana junto a Natasha Kaluss y Michael Brown. (Foto: Yare Santana/Instagram)

¿QUIÉN ES JERÓNIMO CANTILLO, QUIEN DARÁ VIDA AL HIJO DE FRANCO Y SARITA?

SU EDAD

Jerónimo Cantillo ha sido anunciado como el actor que dará vida a Andrés Reyes Elizondo, el hijo de Franco y Sarita, en la temporada 2 de “Pasión de gavilanes”. El artista nació el 4 de setiembre de 1993, en Valledupar, Colombia, por lo que tiene 28 años de edad. Es hijo del político Milciades Cantillo Costa y de la exfiscal Romualda Saumeth. Su hermano es Milciades Cantillo.

TRAYECTORIA

Jerónimo Cantillo inició su carrera en la televisión en 2012, con el papel de Niño Micky Donado en “Amor de carnaval”. Luego, el trabajo que le dio más fuerza a su corta carrera fue el de Kaleth Morales en “Los Morales”, en 2017, la serie basada en la vida del emblemático cantante de vallenato. También ha participado en “Aníbal Sensación Velásquez”, “Tormenta de amor” y “Verdad oculta” hasta 2020.

DIXON EN “REBELDE”

Además, Cantillo sorprendió a sus seguidores al informar que formará parte de la nueva generación de “Rebelde”, proyecto de Netflix en el que interpretará al personaje de Dixon. “¡Familia! ¡Estoy feliz de anunciarles que soy parte de la nueva generación de Rebelde!”, escribió. Después, en otra publicación, agregó que “este es solo el principio de un hermoso proyecto hecho con amor, respeto y agradecimiento…Ya quiero que puedan disfrutar esta historia”, escribió.

Parte del elenco de actores de "Rebelde", remake de "Rebelde Way". (Foto: Netflix)

SU FACETA COMO MÚSICO

El actor colombiano ya había demostrado sus habilidades con la voz en “Los Morales”. Ese es el otro talento que tiene Jerónimo Cantillo: el canto. La celebridad también ha hecho una carrera como solista en la música con algunas canciones como “Te Tuve” o “Eskinao”.

SUS REDES SOCIALES

Mientras su carrera sigue proyectándose, Jerónimo Cantillo se viene consolidando como uno de los jóvenes actores más seguidos de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, ha superado los 673 mil seguidores. En dicho espacio, publica fotografías y videos de sus más recientes proyectos en la industria, además de momentos de su vida cotidiana.

FOTOS DE JERÓNIMO CANTILLO EN INSTAGRAM

¿CÓMO SERÁ LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Danna García reveló algunos detalles de la esperada secuela de la exitosa historia que protagonizó hace casi 20 años junto a Mario Cimarro, Paola Rey, Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown.

“Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…”, explicó la interprete colombiana de 43 años.

Por lo tanto, la nueva entrega no gira únicamente alrededor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. “El gran protagonista, creo yo, es la historia. Es una historia grande en donde ya no se centra solamente en las parejas”, agregó.

Además, se refirió a la ausencia de varios personajes importantes de la primera temporada de “Pasión de gavilanes”. “La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece; la familia de Leandro no está, o sea esa familia por libreto no existe, nunca existió, nunca se escribió. Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea que si hace más de un año y medio no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias porque no están en el libreto”, explicó.

“Así que no es un tema de si no llamaron a tal actor, no, es un tema de que si en el libreto concebido en la mente del escritor hace unos años no existía esa familia nunca podían haber llamado a los actores porque desafortunadamente no está escrito”, agregó.