Después de casi 19 años desde la emisión del primer capítulo de “Pasión de Gavilanes”, los Reyes Elizondo regresaron maduros y con hijos. Aunque el estreno se anunció con bombos y platillos, los números no alcanzaron para que la producción de Telemundo se consagre en el prime time, ¿qué fue lo que sucedió con la secuela?

El regreso de “Pasión de Gavilanes” 2 provocó gran expectativa a nivel mundial con su regreso el lunes 14 de febrero por Telemundo. Los recordados Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown volvieron para encarnar a sus personajes favoritos.

La primera temporada de “Pasión de Gavilanes” se estrenó el 21 de octubre de 2003 y concluyó el 23 de julio de 2004. Su esperado retorno, sin embargo, no consiguió apuntarse los datos esperados desde el prime time de Telemundo, ¿ qué fue lo que sucedió?

¿POR QUÉ “PASIÓN DE GAVILANES″ 2 NO LIDERÓ LA AUDIENCIA EL DÍA DE SU ESTRENO?

Aunque hubo expectativa mundial por el estreno de “Pasión de Gavilanes″ 2, los números no acompañaron a la producción de Telemundo como hubiesen deseado, debido a estrategias que hicieron dura competencia.

El primer capítulo, que se transmitió a las 10 de la noche, hora del Este de Estados Unidos, fue seguido por 1,032,000 televidentes (P2+) y 468 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. Las cifras no fueron suficientes para ser el líder de la noche: ese título se lo llevó “Vencer el pasado”, que se transmite por Univision. La exitosa telenovela mexicana, que estaba en su penúltimo capítulo, alcanzó 1,862,000 televidentes (P2+) y 769 mil adultos 18-49 años. La producción tuvo una emisión especial de dos horas, prescindiendo el del drama turco Madre, ante la amenaza que suponía el regreso de los gavilanes.

La secuela no logró retener los números de “Hercai”, que se transmite de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. por Telemundo y que había congregado a 1,300,000 seguidores. De todos modos, se espera que las cifras le sonrían a los Reyes- Elizondo.

Y es que el retorno no defraudó a sus seguidores. “Esta súper… No me perderé ni un capítulo”, “me atrapó desde el minuto 1″, “Dios mío, está de ataque”, “estuvo muy emocionante”, “la esencia está y los nuevos personajes son interesantes” o “superó todas mis expectativas”, se puede leer entre los miles de comentarios que los fanáticos de la telenovela no tardaron en publicar en la cuenta de Instagram.

Si bien el primer capítulo solo salió al aire en Estados Unidos, el hashtag #pasiondegavilanes2 logró convertirse en uno de los temas más comentados del momento en Twitter en muchos países de América Latina y España, donde la primera temporada ha tenido mucho éxito y esperan la transmisión de la segunda.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “PASIÓN DE GAVILANES” 2 EN NETFLIX?

Esta es una gran interrogante que se hacen los fanáticos de “Pasión de gavilanes”. Actualmente se pueden ver los 188 episodios de esta telenovela durante su primera temporada en Netflix.

Y es que el gran éxito que tuvo en la primera entrega ha dejado a miles con ganas de ver los nuevos capítulos vía Netflix. Quizás exista alguna posibilidad de que esto pueda concretarse y para ello se debe recordar que la exitosa telenovela “Café con aroma de mujer”, que fue emitida por Telemundo, llegó a su fin el 24 de septiembre del 2021 y el 29 de diciembre empezó a transmitirse en Netflix.

Con un antecedente como ese, quizás, el gran sueño de los fans de ver “Pasión de gavilanes” 2 vía la plataforma de streaming pueda concretarse algunos meses después; sin embargo, se debe precisar que esto todavía no ha sido confirmado.

“PASIÓN DE GAVILANES” 2 EN ESPAÑA

Además de Estados Unidos, España es el segundo país que comenzó a disfrutar de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, pues la historia retornó a las pantallas de los españoles el miércoles 16 de febrero a las 22:00 horas, en el prime time de Telecinco.

Adicionalmente, la anuencia española podrá seguir los nuevos capítulos de la ficción colombiana a través de Mitele y Mitele Plus.