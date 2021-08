Aunque ya han pasado 18 años desde que se emitió su primer capítulo, “Pasión de Gavilanes” se mantiene vigente como una de las telenovelas más queridas por el público de América Latina. De hecho, esta popular ficción sigue dando de qué hablar, no solo por su exitoso paso en Netflix, sino también porque Telemundo anunció la realización de una segunda temporada.

Tras la confirmación de la secuela de “Pasión de Gavilanes”, los fanáticos de la telenovela no han hecho otra cosa que hablar sobre las sorpresas que se verán en pantalla y si es posible que regresen los actores originales de la historia, como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Lo cierto es que “Pasión de Gavilanes” está en boca de todos y esto ha originado que varias historias salgan a la luz. Una de ellas es el casting de Zharick León, la actriz y modelo colombiana que dio vida a Rosario Montes, la guapa estrella del bar Alcalá. Aquí te contamos cómo fue la anécdota de la intérprete que se puso en la piel de la guapa cantante y bailarina.

“PASIÓN DE GAVILANES”: LA VEZ QUE ZHARICK LEÓN PREPARÓ UN RAP PARA EL CASTING DE ROSARIO MONTES

Zharick León es la actriz y modelo colombiana que interpretó a la provocativa cantante Rosario Montes en “Pasión de Gavilanes”. Con este personaje alcanzó el reconocimiento internacional y estuvo en giras de conciertos por América Latina y Europa para presentar la banda sonora de la telenovela, a pesar de que ella no es cantante profesional.

Rosario Montes es el amor imposible de Franco Reyes al comienzo de “Pasión de gavilanes” y una talentosísima cantante. A lo largo de la telenovela, el personaje de Zharick León brilla en el escenario, no solo por su belleza y cuerpo escultural, sino también por su capacidad para bailar de forma provocativa y sobre todo por su potente y melodiosa voz.

Zharick León mostró sus múltiples talentos al interpretó a este personaje que la catapultó a la fama. Sin embargo, encarnarla puso a prueba sus habilidades interpretativas desde la audición, la cual realizó de forma improvisada por varias circunstancias que se presentaron.

Durante una entrevista al programa colombiano La red, Zharick León recordó lo retador que fue el casting de Rosario Montes para ella ya que asistió a la prueba con muy poca información sobre el personaje.

“Cuando yo me enfrento a este nuevo reto, al casting y todo eso, sin conocer muy bien porque a mí nunca me dieron la información que era ese tipo de música ni el estilo… Yo no sabía nada”, comenzó a contar la actriz en la entrevista transmitida el año pasado.

“Todo fue así como improvisado, pero cuando a mí me dijeron ‘el personaje tiene que cantar y bailar’, yo dije: ‘no, de una’. Yo soy costeña, además me fascina bailar, me encanta. Entonces dije ‘eso es pan comido’ y qué va”, afirmó.

Según la actriz, ella llevó una propuesta de ropa para el personaje y se quedó asombrada al ver el vestuario que tendría que usar para interpretarlo. Sin embargo, la mayor sorpresa fue cuando le preguntaron si se había aprendido la canción “Fiera inquieta”.

La colombiana confesó que en ese momento no conocía el tema musical. Es más, no lo había escuchado. En realidad, Zharick León había preparado un rap en inglés para su audición.

“Yo no tenía ni idea de que tenía que cantar precisamente esa. Sí me habían dicho que debía cantar, así que preparé un hip hop en inglés, lo más lejos de lo real”, contó en otra conversación con el diario El Tiempo el año pasado.

La actriz recordó que una persona en el lugar donde se realizaba el casting tenía una grabadora y el casete con el tema “Fiera inquieta”, por lo que aprovechó para escucharlo una y otra vez mientras esperaba su turno en las pruebas.

“Pero, la verdad, no tuve mucho tiempo para medianamente aprendérmela, debí lanzarme al agua y salí bastante ‘bajoneada’ ese día”, reconoció.

Pensó que no la iban a escoger, por eso fue una sorpresa cuando le avisaron que quedó elegida para el papel de Rosario Montes, la bella antagónica de esta telenovela que se robó el corazón a ‘Franco Reyes’ y muchos espectadores cuando se estrenó hace 18 años.