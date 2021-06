“Pasión de gavilanes” se ganó un lugar especial en la televisión como una de las telenovelas favoritas del público. Aunque ya han pasado casi 20 años desde que se estrenó, la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo se mantiene vigente gracias a sus retrasmisiones y las confesiones de sus protagonistas.

El melodrama sigue dando de qué hablar en la actualidad, especialmente porque ahora la cadena Telemundo anunció que se realizará una segunda temporada que posiblemente traerá de vuelta a sus actores protagonistas como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

A lo largo de los años, los actores que formaron parte de “Pasión de gavilanes” en 2003 han compartido anécdotas sobre las grabaciones del melodrama y detalles íntimos que casi nadie conocía. Por ejemplo, Lorena Meritano reveló que Mario Cimarro la llegó a escupir de verdad en una de las escenas de la telenovela. Al respecto, el actor cubano se pronunció recientemente y dio su versión de los hechos.

“Pasión de gavilanes” fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. (Foto: Telemundo)

“PASIÓN DE GAVILANES”: JUAN REYES, ¿REALMENTE LE ESCUPIÓ A DÍNORA? LO QUE DIJERON LORENA MERITANO Y MARIO CIMARRO

Lorena Meritano interpretó a Dínora Rosales, la villana de “Pasión de gavilanes”. Esta mujer vivía obsesionada con casarse con Juan Reyes, personaje interpretado por Mario Cimarro, a tal punto que llegó a secuestrarlo cuando sintió que perdía al hombre que deseaba con locura.

Los actores dejaron en evidencia su gran trabajo y profesionalismo cuando grabaron “Pasión de gavilanes”. Lorena Meritano reveló en una transmisión en vivo en Instagram que Mario Cimarro la llegó a escupir de verdad para darle mayor credibilidad a una escena que realizaron como Juan y Dinora.

“Me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto”, dijo Lorena Meritano unos meses atrás.

Mario Cimarro y Lorena Meritano interpretaron a Juan Reyes y Dínora Rosales, respectivamente, en “Pasión de gavilanes”. (Foto: Telemundo)

Aunque en su momento guardó silencio sobre las declaraciones de la actriz argentina, Mario Cimarro quiso pronunciarse recientemente sobre lo que realmente sucedió en aquella escena.

“Y esto lo voy a decir no con el ánimo de contradecir ni crear nada desfavorable en contra de mi adorada y querida compañera Lorena Meritano”, comenzó aclarando Mario Cimarro en una entrevista con People en Español.

“Tengo entendido por lo que ustedes me han escrito que ella dijo que yo en una escena improvisé cuando estaba amarrado y para darle veracidad a lo que estábamos haciendo la escupí y bueno yo jamás he escupido a nadie y si no muéstrenme dónde está”, aclaró el actor cubano quien mantiene en la actualidad una excelente relación con Lorena Meritano.

Lorena Meritano reveló en una transmisión en vivo en Instagram que Mario Cimarro la llegó a escupir de verdad para darle mayor credibilidad a una escena que realizaron como Juan y Dinora. (Foto: Telemundo)

Durante la entrevista, el actor cubano que dio vida a Juan Reyes recreó la escena para demostrar frente a cámara que la actriz no recibió ningún escupitajo. Fue así que Cimarro, con el mejor de los ánimos, quiso precisar que nunca escupió a su compañera de trabajo.

“Como están viendo Lorena no recibió absolutamente nada más que aire en su rostro, en su pecho, en su linda cabellera”, aclaró el intérprete de 50 años.

Cabe señalar que aún no se sabe si Mario Cimarro será parte de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” pues está pasando por una situación familiar muy difícil. La madre del actor cubano fue diagnosticada con Alzheimer, por lo que su prioridad ahora es cuidar a su progenitora.