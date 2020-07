Estrenada en el año 2003, “Pasión de gavilanes” se consolidó como una de las telenovelas más populares y exitosas en Colombia y el mundo entero. Pese a que han transcurrido 17 años desde su estreno, la ficción de Telemundo se mantiene vigente y está dando de qué hablar tras su llegada a Netflix.

Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, el melodrama colombiano se robó el cariño de millones de personas que hoy recuerdan con nostalgia la historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes.

En octubre de este año, “Pasión de gavilanes” cumplirá 17 años de haber emitido su primer capítulo (Foto: Telemundo)

La ficción de Telemundo sigue dando de qué hablar, no solo por su llegada a Netflix, sino también por las confesiones que han hecho sus protagonistas en los últimos meses. Con motivo del reestreno del melodrama en Colombia, el elenco protagónico se reencontró este lunes de manera virtual para deleite de sus fans.

En la conversación estuvieron presentes Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita), mientras que el gran ausente fue Michel Brown, quien interpretó al tierno Franco Reyes. Durante la transmisión, los actores recordaron los momentos que compartieron durante las grabaciones y llamó la atención un gran secreto que revelaron.

Los protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo se reencontraron de manera virtual para deleite de sus fans a 16 años del gran final del melodrama (Foto: Instagram)

MARIO CIMARRO Y EL SECRETO MEJOR GUARDADO ENTRE JUAN REYES Y NORMA ELIZONDO

En el melodrama, la dupla conformada por Danna García y Mario Cimarro sobresalió a partir del romance que nació entre Norma Elizondo y Juan Reyes. La química entre los actores fue uno de grandes ganchos de la serie que les dio la fama internacional a sus protagonistas.

Cimarro, quien no veía a Danna desde hacía más de diez años, no pudo evitar deshacerse en elogios hacia quien fuera su pareja en la exitosa telenovela de Telemundo.

En ese marco, el mismo Cimarro explicó por qué la historia de amor entre Norma y Juan fue tan especial y logró enamorar al público. Además, durante el reencuentro, el actor cubano, quien no veía a Danna desde hacía más de diez años, no pudo evitar deshacerse en elogios hacia quien fuera su pareja en la exitosa telenovela de Telemundo.

“Yo creo que la química que tenemos es natural, eso para los actores es algo que cuando nos pasa es una bendición. A mí me pasó esa bendición con Danna. Hay veces que no existe la química entonces uno tiene que usar su técnica y su preparación para crearla, pero en este caso no fue así, en este caso ahí estaba desde que nos conocimos”, reconoció el galán cubano.

Danna García le dio gracias a Mario por el gran trabajo que realizó en "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

Asimismo, Cimarro resaltó que todos han sido bendecidos con este proyecto, tanto escritores, directores, como el mismo elenco.

"[---] Yo en lo personal quisiera que en un futuro cada vez que me toque un proyecto encontrarme a gente como esta, gente talentosa, gente generosa, gente buena y una protagonista como Danna por Dios que me pase mucho", agregó Cimarro, quien lleva varios años alejado de las telenovelas.

Por su parte, Danna atribuyó a Mario gran parte de la química que tuvieron como pareja, aseguró que su participación en esta historia supuso un gran reto para ella como actriz.

Danna Garcia y Mario Cimarro en "Pasión de Gavilanes" (Foto: Telemundo)

“Cuando yo llegué a hacer el proyecto yo no era mamá, yo estaba soltera y me acuerdo mucho que cuando llegué y leí el libreto yo decía ‘esto es un reto enorme’ porque yo soy muy tímida y a mí me cuesta mucho el tema así como de la coquetería. Fue un reto y creo que fue algo muy especial”, admitió Danna.

“Yo creo que comparto con mis compañeros que fue mágico desde el primer día en que llegué y me empecé a dar cuenta del diseño de vestuario porque la verdad es que era único, hasta las mismas locaciones se lucieron encontrando los lugares y creo que parte del éxito es que crearon un mundo atemporal, que geográficamente no existe, pero que podría ser cualquier lugar y en donde todos teníamos la oportunidad de amar, pelearnos…”, agregó sobre este punto.

