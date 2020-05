Danna García, la recordada ‘Norma Elizondo’ de “Pasión de gavilanes” está viviendo una de las peores etapas de su vida tras dar positivo por tercera vez a la prueba de coronavirus. La pesadilla de la actriz comenzó en marzo, cuando le contó a todos su seguidores que era víctima del covid-19 mientras se encontraba en España.

Dos semanas después, anunció que se había hecho un segundo examen, el cual volvió a dar positivo, así que ella siguió con las recomendaciones de los doctore y el aislamiento pertinente. El 29 de abril, la actriz dijo que se sentía mejor y ya estaba venciendo el virus, ya que por primera vez, la prueba de COVID-19 arrojó un resultado negativo.

El pasado 13 de mayo, Danna García volvió a recibir un duro golpe, ya que anunció en su cuenta de Instagram que por tercera vez daba positivo a coronavirus y, esto sin duda, la dejó sin palabras por qué no entendía que pasaba con ella.

Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el tiempo promedio de incubación del virus podría ser de alrededor de dos semanas, existen algunas razones para que el virus dure más tiempo en el cuerpo humano y aquí te las explicamos.

¿POR QUÉ DANNA GARCÍA SIGUE DANDO POSITIVO AL CORONAVIRUS?

Para comprender casos como el de Danna García, el portal web Las Estrellas entrevistó al médico internista José Luis Akaki de la ciudad de México y él explicó cómo es la condición de estos pacientes, que pese a haberse contagiado hace más de dos semanas, siguen arrojando resultados positivos.

“Desde que el virus entra a la sangre vive, en promedio, de 10 a 12 días, por eso se fijó una cuarentena de 14 días. Está comprobado estadísticamente que a los 14 días de haber contraído la enfermedad, si no hubo ninguna complicación, la persona ya está curada, pero todavía debe permanecer en aislamiento porque puede tener activo el ciclo de repetición y ser contagioso por algunos días más".

Entonces, si una persona sigue presentando la enfermedad después de este periodo, el internista dice que se debe a que sufrió complicaciones.

“Después del virus pueden entrar más bacteria. Hay personas que tienen coronavirus; les da todo el cuadro de dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, fiebre y 12 días después empiezan a mejorar. Pero pasa una semana o dos y presentan el mismo cuadro, entonces eso significa que más de una bacteria entró al organismo”, asegura.

Ante esta explicación, es muy probable que Danna García ha tenido una alta carga viral que ha producido que las pruebas a las que se ha sometido han salido positivas.

“Se supone que cuando alguien se cura la prueba debe de salir negativa, pero hay personas que tienen un ciclo más alargado de la enfermedad y les puede salir positiva por más tiempo. Aquí lo que se recomienda es que se les haga la prueba con un kit diferente porque se comete el error de hacerlo con el mismo kit que está dando el falso positivo y entonces la persona vive angustiada porque siente que no se ha curado”.

El especialista comenta que aunque existen tres pruebas diferentes para el coronavirus, aquella que se hace en sangre es la más específica, y lo que se busca en esta es la presencia de anticuerpos. “Es la que se deberían hacer este tipo de pacientes, y si salen los anticuerpos positivos quiere decir que tuvo la enfermedad, pero que ya está curada”.

Muchos seguidores de la actriz se han comenzado a preguntar si es posible que Danna García se haya vuelto a contagiar y por eso las pruebas posteriores a la primera han salido positivas, Akaki señaló que aún se desconoce si una persona puede contagiarse varias veces.

¿QUÉ HA DICHO DANNA GARCÍA SOBRE SU SALUD?

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Danna, quien suele informar los avances médicos de su enfermedad en sus redes sociales. Sin embargo, el lunes 18 de mayo la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de esperanza frente a la situación que está viviendo.

“Aprendiendo a mirar la vida desde otra perspectiva: la gratitud . A entender que realmente nada importa si no estás en paz contigo mismo y con Dios. A soltar “equipaje” que no me pertenecía ; libre y abrazar lo que realmente vale la pena, en esa conexión tan profunda que llamamos amor”, publicó la actriz con una imagen que obtuvo más de 170 mil reacciones.

