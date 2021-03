Aunque han pasado casi 20 años desde su estreno, “Pasión de gavilanes” sigue siendo una de las telenovelas más populares en Latinoamérica. La historia escrita por Julio Jiménez continua vigente en la memoria del público y aún se habla de ella, sobre todo cada vez que salen a la luz detalles relacionados con los actores que formaron parte de esta producción. En esta ocasión nos referimos a Ana Lucía Domínguez, actriz que interpretó a Ruth Uribe.

En “Pasión de gavilanes”, Ruth Uribe era hija biológica de Eva Rodríguez, la ama de llaves de los Elizondo, pero que crece como hija de Raquel y Calixto Uribe, quienes no pudieron concebir un hijo debido a su avanzada edad. Aunque Ana Lucía Domínguez tuvo un papel secundario, se ganó los aplausos de la audiencia gracias a su gran personificación del papel.

Gracias al éxito de “Pasión de gavilanes”, Ana Lucía Domínguez llegó a ser reconocida internacionalmente. Hoy, la actriz y modelo colombiana es uno de los rostros más conocidos de su país y tiene miles de seguidores en sus redes sociales. Fue ahí donde se animó a confesar que años atrás se realizó una operación de la que se arrepiente.

Ana Lucía Domínguez interpretó a Ruth Uribe en “Pasión de gavilanes”. (Foto: Ana Lucía Domínguez/ Instagram)

“PASIÓN DE GAVILANES”: POR QUÉ ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ SE ARREPIENTE DE HABERSE HECHO UNA CIRUGÍA

Ana Lucía Domínguez es bastante activa en las redes sociales. De hecho, constantemente comparte con sus seguidores imágenes y videos sobre su vida personal y profesional. En cada publicación, la actriz deja en evidencia su despampanante belleza y talento.

La artista de 37 años se unió a la tendencia de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram e interactuó con sus fieles seguidores. En dicha red social, Ana Lucía Domínguez reveló un detalle que quizá pocos conocían.

Una de las preguntas que recibió la bella colombiana estaba relacionada con su apariencia física. Un usuario de Instagram no dejó pasar la oportunidad y le escribió lo siguiente: “Qué operaciones tienes”.

Ana Lucía Domínguez reveló que años atrás se realizó una operación de la que se arrepiente. (Foto: Ana Lucía Domínguez/ Instagram)

La actriz respondió rápidamente: “la única cirugía que me he hecho es la de los senos”. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al afirmar que se arrepintió porque en la primera intervención no le quedaron bien y fue dolorosa.

Tras esa pregunta, Ana Lucía dijo a sus seguidores que no recomienda la cirugía, a menos que sea estrictamente necesaria.

Además, otro de sus seguidores le preguntó si se sometió a una cirugía de aumento de sus glúteos, a lo que ella respondió: “no, hago mucho ejercicio para cola”.

En sus redes sociales, Ana Lucía Domínguez se ha mostrado enfocada en promover hábitos de vida saludables con el fin de que sus seguidores tomen consciencia sobre su salud.

Además, a través de fotos y videos, la interprete comparte sus exigentes rutinas de ejercicio, las cuales también ha realizado con su esposo Jorge Cárdenas.

Además de “Pasión de gavilanes”, Ana Lucía Domínguez ha participado en varias producciones como “Gata Salvaje” (2002-2003), “Te voy a enseñar a querer” (2004-2005), “Madre Luna” (2007-2008), “Perro amor” (2010), “Señora Acero” (2015-2019), entre otros.