Lady Noriega está a salvo. La cantante y actriz recordada por su personaje de ‘Pepita Ronderos’ en la exitosa telenovela “Pasión de gavilanes” ha salido victoriosa de la batalla contra el COVID-19 que la llevó a estar intubada en UCI por problemas pulmonares a causa del virus.

La colombiana fue parte de un concierto en la ciudad de Popayán el pasado 28 de marzo y días después comenzó a presentar síntomas característicos del coronavirus, así que inmediatamente fue internada en una unidad de cuidados intensivos donde estuvo conectada a una máquina de oxígeno con cuidados especiales, ya que sus pulmones fueron gravemente afectados.

Tras permanecer más de un mes internada, Lady Noriega abandonó el hospital el pasado 28 de abril y regresó a su casa, en donde ha seguido las indicaciones para su satisfactoria recuperación. La noticia fue dada por la misma artista a través de sus redes sociales.

EL MENSAJE DE LADY NORIEGA TRAS SUPERAR LA COVID-19

Lady Noriega utilizó sus redes sociales para agradecer por la especial atención que habían puesto a su caso y también le dio las gracias a sus más fieles seguidores que se unieron en oraciones por su pronta recuperación y sin duda, logró vencer el virus.

En otro post le dio gracias al personal del hospital que se hizo cargo de ella y la cuidó durante todo el tiempo que permaneció intubada. También comento que a pesar que ha perdido mucho peso, se siente muy agradecida con Dios por salir con vida de UCI.

“Queridos Amigos!! Hace 7 días me estaban retirando el entubamiento y salí de la Uci, muy reducida en mi cuerpo pero agradecida de despertar viva! luego pase a hospitalización donde llegue a estar profundamente conmovida por las atenciones recibidas de parte del equipo médico, especialistas, enfermería, capellán y hermanas de la clínica El Rosario de Medellín con quien nunca tendré suficientes palabras para agradecer por haberme salvado la vida !!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

También reveló que el día 17 de abril la tuvieron en intubar de emergencia, pero lo más difícil de ese momento fue que esa misma fecha celebraba su aniversario número 7 con su esposo y en vez de festejar, se tuvo que despedir de él y de su hijo por que no sabía si iba a sobrevivir.

Lady Noriega reveló que se tuvo que despedir de su esposo y su hijo por qué no sabía si sobreviviría en su lucha contra la COVID-19 (Foto: Instagram)

“Debo decir que reflexioné después de una experiencia en la que me despedí de mis seres amados porque no sabía si volvería, el día que me intubaron el 17 de abril yo estaba de aniversario, cumpliendo 7 años de casada con mi esposo y en vez de estar festejando, me dejaron verlo para despedirme de Él y de mi Hijo!!”, comentó la también actriz.

Realmente la experiencia que vivió Lady Noriega ha sido una de las más difíciles que le ha tocado, así que ahora se encuentra en casa recuperándose de las secuelas que le ha dejado el COVID-19 y en sus últimas publicaciones en redes sociales ha pedido que se sigan cuidando para cuidar de su vida.