“Pasión de gavilanes” no solo triunfó por la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, también por las canciones que formaban parte de la telenovela colombiana, como ‘Fiera inquieta’, tema musical que se convirtió en hit durante la emisión de su primera entrega.

Las canciones que interpretaba Rosario Montes, interpretada por Zharick León, en el bar Alcalá cautivaron a los televidentes alrededor del mundo, quienes tarareaban a todo pulmón éxitos como ‘Fiera inquieta’, ‘Sobre fuego’, ‘Cara y sello’ y ‘Miedo al amor’, entre otros.

Lo que mucha gente desconoce es que la persona que interpretaba los temas musicales de la telenovela colombiana que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown no es la actriz que da vida a Rosario Montes. Con la segunda temporada al aire, te contamos quiénes están detrás de los temas musicales de la producción de Telemundo.

"Pasión de gavilanes 2" se estrenó en Telemundo el pasado 14 de febrero (Foto: Telemundo)

¿QUIÉNES CANTAN “FIERA INQUIETA” Y LOS DEMÁS TEMAS DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Durante una conversación con People en Español, la actriz colombiana Zharick León habló sobre los temas musicales de la telenovela colombiana y en esa línea contó que los fans aún creen que es ella quien interpreta la famosa canción ‘Fiera inquieta’.

“Aunque nunca ha sido un misterio ni nunca tuvimos la intención de engañar a la gente, todavía hay gente que cree que yo soy la que canto o que yo les digo ‘no, yo no soy la que canto’ y no me creen”, confesó Zharick.

“Entonces eso hasta cierto punto hasta habla bien de mi trabajo y del trabajo de los productores porque las voces que han elegido han sido supersimilares, tan parecidas que la gente no cree que no sea yo”, agregó la actriz y modelo a People en Español.

Para despejar las dudas de los fans de “Pasión de gavilanes” y del público en general, aquí te contamos quienes son los cantantes reales de la primera y segunda temporada de la telenovela colombiana.

Norma Elizondo y Juan Reyes pasan por un momento difícil en su matrimonio. ¿Los celos lograrán separarlos? (Foto: Pasión de Gavilanes/Instagram)

“Pasión de gavilanes” 1

La cantante y compositora colombiana Ángela Chadid fue la encargada de interpretar los temas de la primera temporada de “Pasión de gavilanes”. Por motivos que no se conocen hasta la fecha, Chadid no fue convocada para interpretar las canciones de la segunda entrega.

“Yo personalmente intenté comunicarme, contactarme con la producción y también con la producción musical directamente con los que yo grabé Pasión de gavilanes 1. En su momento me dijeron que no sabían nada, o sea que sí sabían que iban a empezar a grabar Pasión de gavilanes 2 pero que de la parte musical no se sabía qué iban a hacer”, explicó Chadid en su canal de YouTube.

“Y luego pasó un par de meses y me enteré por las redes que ya habían contratado a otra persona para grabar los temas”, agregó la compositora colombiana.

Ángela Chadid es la voz de Rosario Montes en Pasión de gavilanes 1 (Foto: Ángela Chadid/ Instagram)

“Pasión de gavilanes” 2

La artista colombiana Guita, quien fue la voz de Jeimy Montoya en la segunda temporada de “La reina del Flow”, es la voz de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, incluyendo la nueva versión de ‘Fiera inquieta’.

“Me siento feliz y orgullosa, además qué chévere seguir vigente en la televisión justo después de haber terminado de grabar el proyecto de La reina del flow”, dijo Guita en las redes sociales sobre su participación musical en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”.