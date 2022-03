Es probable que el primer capítulo de la temporada 6 de “Peaky Blinders” haya dado muchas luces sobre lo que será el final, principalmente por el poema que Tommy Shelby le recitó a su primo Michael Gray. Ambos personaje mantienen una tensión enorme y se espera que el resultado de ello sea un trágico desenlace para uno.

Como recordaremos, Michael ha culpado a Tommy de la muerte de su madre, quien en la serie es conocida como la tía Polly. En el funeral, Gray culpó a Shelby de no haber impedido el fallecimiento de uno de los personajes más queridos de la historia, así que juró vengarse de él. “No importa lo que cueste, no importa cuántas mentiras tenga que decir, me vengaré de Tommy Shelby”, comentó.

Además, la tensión también se intensificó cuando Michael intentó convertirse en el líder de todo el clan, así que, sin duda alguna, los problemas de estos dos personajes serán claves para el desarrollo de esta sexta temporada que, a su vez, en la última.

La muerte de la tía Polly causó una mayor tensión entre los primos Tommy y Michael (Foto: BBC)

EL POEMA DE TOMMY SHELBY

Durante una reunión de supuestos negocios entre estas dos figuras de la producción televisiva, Michael Gray intenta burlarse de su primo pidiéndole que recite un poema delante de toda su pandilla, lo cual fue aceptado, marcando un punto clave en lo que sucederá en el resto de episodios.

Shelby decide contar la poesía “A poison tree” (un árbol envenenado) del autor William Blake, en el que se habla de cómo una persona envenena una manzana de un árbol a sabiendas de que su enemigo entrará a su jardín para robarla y comerla, marcando así su muerte.

En vez de prestar atención a lo que se dice en el texto, Michael solo e burló y aplaudió, lo cual podría ser el inicio de su final.

Finn Cole interpreta a Michael Gray en la serie "Peaky Blinders" (Foto: BBC)

¿EL POEMA CUENTA EL FINAL DE LA HISTORIA?

Si bien en los episodios no habrá manzanas ni venenos, hay que interpretar aquel poema de una forma en la que pueda encajarse a la perfección con lo que está sucediendo en la narración de la serie.

Es ahí que podemos entender que al “envenenar una manzana” se refiere a realizar un plan para que el enemigo sin darse cuenta salga perjudicado para posteriormente acabar muerto.

Como recordaremos, Tommy le dio opio a su primo para que lo traslade hasta Boston, sin que este se percatara de que es una trampa, ya que Shelby avisó sobre el contenido del paquete a la policía y así sea capturado.

También es importante recordar que Tommy es amigo de los guardias de la prisión, así que ja prometido que hablará con ellos para que cuiden a su primero, pero también más adelante podría dar la orden de que sea asesinado.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PEAKY BLINDERS” 6 CAPÍTULO 2?

El segundo capítulo de la sexta y última temporada de “Peaky Blinders” se estrenará el domingo 6 de marzo a las 9:00 pm. en Reino Unido a través de BBC One. También estará disponible online en BBC iPlayer.

Cada domingo se emite un nuevo episodio y considerando que la nueva entrega cuenta con seis capítulos, terminará el próximo 3 de abril de 2022. Y poco después de espera esté disponible en Netflix. MÁS DETALLES AQUÍ.