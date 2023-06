¿Qué pasará en “Pecado original”? La famosa producción turca ha logrado ubicarse en España como una de las más exitosas del momento. Y es que la historia de amor, tristezas y venganzas que protagonizan Alihan y Zeynep es un tema del que todo el mundo habla. En ese sentido, conoce aquí lo que sucederá en el capítulo del jueves 15 de junio a través de Antena 3.

Con el protagonismo de Onur Tuna, Sevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Talat Bulut, entre otros reconocidos actores, la famosa producción “Yasak Elma”, triunfó en más de 70 países que quedaron muy satisfechos con la trama presentada.

Durante el último capítulo de “Pecado original” las cosas no estuvieron nada bien para Zeynep debido a que está a punto de casarse con Dündar, pero a la vez se enteró que Alihan y Ender ya están divorciados. La joven aún siente algo por su primer amor y un sentimiento de ternura la embarga cuando conoce que el bosque fue bautizado con su nombre.

Hakan habla con Alihan y le comenta cuál fue la reacción de Zeynep al conocer lo del bosque, pero el empresario tiró la toalla y señala que eso podría ser una bonita forma de cerrar su historia de amor.

Por otro lado, Kemal acudió al hotel para reunirse con Yildiz. La mujer le reclama por qué se casó con Zehra, aunque el hombre replica diciendo que todo lo hizo por su bien. Aunque Kemal quedó sorprendido cuando Yildiz le dice que aún lo quiere.

Pero todo este juego es descubierto por Halit que ve a su mujer, a través de las cámaras de seguridad, cuando ingresa en el mismo horario que Kemal. Sin embargo, este último pudo salir airoso de la situación al recibir la ayuda de una joven parecida a Yildiz para que no levante sospechas cuando Halit, Ender y Zehra abren la puerta.

Kemal y Zehra eran un matrimonio tranquilo, pero no tan feliz (Foto: Med Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN “PECADO ORIGINAL” EL JUEVES 15 DE JUNIO?

Nadie se puede perder el próximo capítulo de la telenovela “Pecado original”. En el episodio del jueves 15 de junio, se podrá ver que Zehra queda con el corazón roto al saber que su marido estuvo en el hotel con una amante.

Pero la mujer no se quedará con los brazos cruzados y su primera acción es responsabilizar a Ender de todo lo que ha ocurrido y de las lágrimas que ha derramado poniendo en peligro su matrimonio.

“Pensaba que eramos amigas de verdad. Si sabias que Kemal me engañaba ¿por qué se los has dicho antes a mi padre? Lo único que sé es que me has arruiado la vida”, dice Zehra.

Zehra está destrozada al enterarse que Kemal le fue infiel (Foto: Ay Yapim)

Zehra se pone a analizar distintos puntos y no puede explicarse por qué Ender avisó primero a Halit de este caso. Otro detalle que pasa por su mente es ¿cómo descubrió Ender el paradero de Kemal?

“¿Cómo te has enterado de que Kemal estaba aquí con esa mujer?”, pregunta Zehra.

“Tenía sospechas desde hace tiempo, lo he seguido”, responde Ender.

“Mi matrimonio se ha acabado por tu culpa”, agrega la dolida Zehra.

Lo cierto es que Zehra ha jurado hacer pagar por todo lo que generó a Ender.

Zehra le pide explicaciones a Ender por la infidelidad de Kemal (Foto: Ay Yapim)

¿DE QUÉ TRATA “PECADO ORIGINAL”?

“Pecado original” se basa en la historia de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, quienes viven en una profunda pobreza y que se caracterizan por tener personalidades diferentes, pese al vínculo de sangre que tienen.

Yildiz sueña con encontrar un hombre con dinero y tener una vida rodeada de lujos, por lo que acepta la propuesta de Ender, una mujer que le ofrece trabajar en su casa con la finalidad de que seduzca a su esposo. La joven acepta, por más sospechosa que sea la petición.

En tanto, Zeynep es una chica más honrada y sueña con encontrar el verdadero amor y no una vida ostentosa como la que su hermana quiere. Ella, deberá lidiar con Alihan, un guapo, pero egoísta joven, director de una gran empresa, con quien vivirá muchas cosas.

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Zeynep aún siente algo por Alihan en "Pecado original" (Foto: Med Yapim)

