Desde su estreno el pasado 19 de febrero, “Pecado original” (”Yasak Elma”, en su idioma original) se ha convertido en una de las producciones más populares de Antena 3 gracias a su intensa trama protagonizada por Sevda Erginci y Eda Ece como las hermanas Zeynep y Yildiz Yılmaz.

Y es que la producción sigue el camino de otras telenovelas turcas en la televisión española como “Hermanos” o “Tierra Amarga”, además de ser un éxito internacional, siendo traducida en más de 20 idiomas y estrenada en 70 países de Latinoamérica y Europa.

En los últimos episodios, la telenovela turca de Antena 3 se ha enfocado en la reconciliación de Zeynep y Alihan, luego de que la joven Yılmaz sea rescatada de su secuestro por parte de Dündar, quien se vio desairado cuando esta decidió no ir a su boda.

Póster oficial de "Pecado original" (Foto: Antena 3)

¿QUÉ PASARÁ EN “PECADO ORIGINAL” DEL 4 DE JULIO?

Tras superar el traumático secuestro de Dündar, que también amenazó a Asuman a través de sus hombres, Zeynep es libre de regresar con Alihan, a quien fue a visitar al aeropuerto para evitar que viaje a Estados Unidos, dejando a su peligroso prometido en el altar.

Reunidos nuevamente y afrontando el periodo de mayor estabilidad en su relación, el empresario no ha dudado en pedirle matrimonio a la joven Yilmaz, quien tardó en aceptar el anillo y ponerle fecha al compromiso.

Sin embargo, hay algo que no le gusta a Zeynep y es la presencia de Elif, la mejor amiga de su novio y que fue su pareja durante su periodo en la universidad. De hecho, esta ha notado que la mujer es muy complaciente con su novio, quizá más de lo que debería.

Ante esto, la joven no dudó en expresarle su incomodidad a su prometido. “Creo que Elif no es sincera”, le dijo a Alihan, algo que el empresario intentó minimizar, asegurando que a él no le interesa su compañera y está seguro que ella tampoco siente algo por él.

La presencia de Elif, la amiga de Alihan, pondrá muy celosa a Zeynep (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los nuevos episodios de “Pecado Original” se estrenan en Antena 3 en el horario de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España), luego de la temporada 11 de “Amar es para siempre” y previo al lanzamiento de “Y ahora, Sonsoles”.

Del mismo modo, los episodios, información adicional y mejores momentos de cada capítulo se puede ver a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium, donde también está disponible material de todas las producciones de la cadena.