A pesar de que han pasado más de 19 años desde que fue estrenada, “Pedro, el escamoso” es sin duda una de las telenovelas cómicas colombianas que hasta el día de hoy muchas personas recuerdan.

Y no era para menos, pues además de narrar la historia del mujeriego empedernido Pedro Coral Tavero, los pasos de baile de este personaje se hicieron tan populares, que llegó a ser una sensación en los países donde se emitía la novela.

Sin embargo, las escenas donde se ve mover el esqueleto al protagonista de esta serie no iban a tener como fondo el tema “El pirulino”, sino otra musicalización. A continuación, te contamos cuál era la verdadera canción que bailaba.

Miguel Varoni en plena transformación para ser "Pedro, el escamoso" (Foto: Caracol Televisión)

LA CANCIÓN PARA “PEDRO, EL ESCAMOSO”

En una entrevista con Pulzo, Dago García, vicepresidente de Producción de Caracol TV, contó cuál iba a ser el tema original en la que Pedro bailaba animoso. Dijo que todo empezó un día de trabajo muy cansado en la que se encontraba armando el guion con Luis Felipe Salamanca. Para tomarse un relax, comenzaron a escuchar música y de pronto se puso a bailar de manera graciosa, algo que gustó a su compañero, quien le manifestó que esos pasos deberían ser los del actor principal.

“Tomamos el teléfono y llamamos a Miguel Varoni [el protagonista], quien iba a salir en una escena bailando (…). Él captó la idea y le agregó varias cosas, nos reímos y le dije: ‘Así tienes que bailar en la escena de mañana. Evidentemente, se rodó la escena con el tema Pa’ Maite de Carlos Vives ”, relató.

Aparentemente todo marchaba bien hasta que recibieron una llamada de Jorge Martínez, el abogado de Caracol TV, quien alertado de lo que iban a emitir al aire les señaló que no podían utilizar esa canción porque no tenían los derechos . “Es un tema de Sonolux. Eso es va a ser complicado, nos van a cobrar una gran cantidad de plata; así que, esa escena no puede ir en la novela”.

Ante lo dicho por la parte legal del canal, García se mostró preocupado y se comunicó con el gerente de producciones musicales para consultarle cuánto dinero tenían para comprar derechos de autor, pero le dijeron que ese fondo ya había sido utilizado. “No sabía qué hacer, pero recibí su llamada media hora después para indicarme que había conseguido un disco con 12 canciones por un millón y medio de pesos, y aunque eran temas de hace 50 años, era lo único que había” .

Una vez que le enviaron las canciones, se lo pasó a la editora y su equipo para que las prueben y vean con cuál funcionaba el baile de “Pedro, el escamoso”. “Cuando bajé a edición, vi a todos los técnicos riéndose. Era el tema “El pirulino”. Es así como se convierte en un fenómeno”.

MÁS SOBRE “PEDRO, EL ESCAMOSO”