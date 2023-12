Pepe Gámez ha tenido muchos proyectos exitosos en toda su carrera como actor, pero ninguno como el que hoy está disfrutando al lado de su novia, Madison Anderson. El también modelo se encuentra atravesando una bonita etapa sentimental y así lo ha demostrado recientemente en sus redes sociales, específicamente en el día de su cumpleaños.

El pasado 18 de diciembre, Pepe Gámez cumplió los 40 años, así que fue un día más que especial para él, pues celebró su onomástico rodeado de la persona a la que más ama en estos momentos. Ambos personajes que se conocieron en la tercera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo mostraron al mundo cómo fueron los festejos.

PEPE GÁMEZ QUERÍA ALGO ÍNTIMO

En un video que compartió en su cuenta de Facebook, Madison Anderson aseguró que ella estaba alistando una enorme fiesta para Pepe Gámez por su cumpleaños número 40, con grandes invitados y demás, pero sus planes tuvo que cambiarlos de inmediato cuando el actor le reveló que quería algo sencillo e íntimo, sin llamar la atención.

“Hoy es el cumpleaños de mi novio Pepe. Él está cumpliendo 40 años, obviamente yo quería hacer una gran fiesta con mucha gente, mucha comida, pero no, él no quería eso. Él me dijo ‘Madison quiero algo bastante tranquilo’, entonces con esa información tuve que cambiar todos mis planes y reinventé mi plan de hoy y voy a hacer algo superíntimo, algo supertranquilo que yo sé que a él le va a encantar”, dijo la joven.

EL PICNIC DE DOS ENAMORADOS

Debido a que el famoso actor no quería una enorme celebración por su cumpleaños, Madison Anderson organizó un rápido picnic al aire libre entre los dos, en el que no faltó absolutamente nada, pues disfrutaron de la mejor comida posible allí mientras conversaban de asuntos personales y de lo enamorados que están.

A todo ello hay que adicionar que la joven de madre puertorriqueña decoró el pequeño espacio del parque de una manera muy simple, pero significativa. Es así que ambos pasaron una tarde para el recuerdo, dejando en claro que su amor es más fuerte que nunca y que lo visto en el reality de Telemundo tan solo fue el inicio de muchas cosas más en su futuro.

Es más, en las historias de Madison compartieron algunos pequeños videos demostrándose afecto y de algo pintoresco que ocurrió. Y es que un par de patos se acercaron a ellos, como si quisieran ser parte de la celebración.

Madison Anderson y Pepe Gámez en un picnic organizado para celebrar el cumpleaños 40 del actor (Foto: Pepe Gámez / Instagram)

PEPE GÁMEZ SOPLÓ LAS VELITAS

Horas después de la pequeña celebración en un parque, no podía faltar el pastel de cumpleaños, así que ambos, en casa, realizaron ese acostumbrado protocolo, en el que se le canta al celebrado y luego él sopla las velitas.