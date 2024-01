CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de enfrentarse a varios peligros en un mundo de dioses y monstruos para recuperar a su madre Sally, devolver el rayo de Zeus y evitar una guerra entre los dioses, el protagonista de “Percy Jackson and the Olympians” (“Percy Jackson y los Dioses del Olimpo” en español) completó su misión al final de la primera temporada de la, serie de Disney Plus basada en la exitosa saga literaria de Rick Riordan.

En el último episodio de la serie creada por el propio Riordan y Jonathan E. Steinberg, el Monte Olimpo llama y Percy debe enfrentar su mayor batalla. Tras hacer un trato con Hades para salvar a su madre: recuperar el Yelmo de la Oscuridad, Percy decide enfrentar a Ares para obtener ese objeto.

Durante la pelea descubre que es Cronos quien está detrás de todo, ya que quiere escapar del Tártaro, lugar al que fue desterrado por Zeus. Además, comprende que es su voz la que escucha en sus sueños. El protagonista de “Percy Jackson and the Olympians” derrota a Ares y entrega el casco a Alecto con la esperanza de que Hades cumpla su promesa.

Ares listo para enfrentar a Percy y sus amigo en el último capítulo de la serie "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: Disney+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

A pesar de que el tiempo para devolver el rayo de Zeus ya pasó, Percy insiste en ir al Monte Olimpo en la cima del Empire State Building para evitar la guerra y advertir al dios de los planes de Cronos. En tanto, Annabeth y Grover regresan a Campamento Mestizo para informar sobre lo sucedido.

Zeus aún cree que Percy es la causa de la guerra de los dioses, así que se niega a escuchar sus advertencias. Al escuchar que Zeus continuará con sus planes bélicos, el joven lo confronta por sus malas decisiones, lo que provoca que el dios utilice el Master Bolt en su contra.

En ese momento, aparece Poseidón y presenta su rendición para salvar a su hijo. Cuando Zeus se marcha padre e hijo tienen una conversación cordial, que Percy aprovecha para preguntar si Poseidón alguna vez sueña con Sally. En lugar de responder, el dios envía a su hijo de regreso al campamento, donde celebran el fin de la guerra.

Aunque la principal sospechosa era Clarisse, Percy no tarda en comprender que la persona que conspiró con Cronos y Ares es Luke, lo que confirma la profecía sobre la traición de un amigo. El hijo de Hermes trata de convencer a Percy de unirse a su causa, el semidiós se niega y se produce una pelea que termina con la fuga de Luke.

Poseidón se rinde ante Zeus para salvar a su hijo Percy en el último capítulo de la serie "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

Al final de la primera temporada de “Percy Jackson and the Olympians”, Percy Annabeth y Grover se despiden con la promesa de reencontrarse el próximo año en el campamento. Mientras Annabeth regresa con su padre, Grover consigue su licencia de buscador y se ve a buscar al dios Pan, Percy vuelve a casa para ver a su madre.

Percy vuelve a soñar con Cronos, quien le dice que él es la clave para su tan anhelado regreso. Al despertar, el semidiós se reencuentra con su madre. Estas últimas escenas, preparan el camino para una segunda temporada de la serie de Disney+.

Sobre la escena de Poseidón y Percy, Toby Stephens, el actor que interpreta al dios de los mares dijo a TVLine, “esta es la primera vez que conoce a [Percy] en persona, y es simplemente esa fascinación y orgullo por esta persona que está frente a él, pero al mismo tiempo, no poder mostrar eso realmente”.

“Él todavía sabe que tiene que haber una distancia entre ellos”, explicó Stephens. “En cierto modo, es para proteger a Percy… y tal vez sea para proteger sus propios sentimientos porque no quiere acercarse demasiado a algo que se le puede quitar. Es complicado. Lo que no puede llegar a ser es algo muy sentimental. Creo que siempre tiene que haber algo difícil en ello”.

Lukas escapa tras confesar ser el traidor en el último capítulo de la serie "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: Disney+)