La primera temporada de “Percy Jackson and the Olympians” (“Percy Jackson y los Dioses del Olimpo” en español), serie de Disney Plus que adapta la exitosa saga literaria de Rick Riordan, terminó el 30 de enero de 2024, pero los fanáticos de esta historia de fantasía ya preguntan por una segunda entrega.

La ficción creada por el propio Riordan y Jonathan E. Steinberg cuenta con las actuaciones de Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Megan Mullally, Timm Sharp, Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Dior Goodjohn, Charlie Bushnell y Adam Copeland.

En los primeros ocho episodios de “Percy Jackson and the Olympians”, el protagonista emprende una peligrosa misión que implica evadir monstruos y superar a dioses mientras cruza el país para devolver el rayo maestro de Zeus y evitar una guerra. Después de perder a su madre, Percy encuentra refugio en el Campamento Mestizo; un santuario para jóvenes semidioses.

Debe demostrar su valor y confrontar sus orígenes cuando emprende una peligrosa persecución de sus enemigos en busca del Inframundo. Con la ayuda de sus compañeros de misión, Annabeth y Grover, el viaje de Percy lo llevará a responderse cómo encajar en un mundo en el que se siente fuera de lugar y a descubrir cuál es su destino. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Disney no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie de fantasía, no obstante, se espera que las aventuras de Percy, Annabeth y Grover continúen en una nueva tanda de episodios, sobre todo, considerando que existe material original para otras temporadas.

Por lo pronto, se debe esperar el estreno del último capítulo para descubrir alguna pista sobre una posible segunda entrega. Además, el productor ejecutivo Jon Steinberg se mostró optimista en una entrevista con TVLine.

“Creo que todo el mundo está realmente concentrado en asegurarse de que la gente tenga la reacción que esperamos que tenga ante el programa. Hay algunas personas que pasan el día pensando en cómo será la próxima temporada, así que, con suerte, ese trabajo se volverá un poco más oficial más temprano que tarde”, indicó Steinberg.

En tanto, Toby Stephens, actor que interpreta a Poseidón, compartió que aún “no ha oído nada” sobre una posible temporada 2 de “Percy Jackson and the Olympians”, pero confesó que estaba dispuesto a regresar como el dios del mar en futuros episodios.

“Entré sabiendo que... tanto Jon [Steinberg] como [el productor ejecutivo Dan Shotz] dijeron: ‘Bueno, ya sabes, es un personaje recurrente’. Cuando leí los guiones que me enviaron, pensé: ‘Esto es realmente bonito’. Es algo que será divertido de hacer y, obviamente, es un gran privilegio ser parte de una franquicia tan querida que significa tanto para tanta gente”.

¿Qué aventuras les esperan a Annabeth, Grover y Percy en una segunda temporada de la serie “Percy Jackson and the Olympians”? (Foto: Disney Plus)

¿CÓMO VER “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

La primera temporada de “Percy Jackson and the Olympians” se estrenó en Disney+ el 19 de diciembre del 2023 y terminó el 30 de enero del 2024. Por lo tanto, para ver los ocho capítulos solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.