Dos de los jóvenes talentos que pertenecen al elenco de “Cobra Kai”, la serie web dramática basada en la franquicia de “The Karate Kid”, son Peyton List y Jacob Bertrand. Los artistas interpretan a Tory y Hawk, respectivamente, dos estudiantes del Dojo Cobra Kai.

Si bien en la pantalla chica sus personajes no son pareja, recientemente se dio a conocer lo que muchos de sus seguidores venían sospechando. Tanto Peyton como Jacob compartían algunos fotos y mensajes ocultos que daban a notar la preferencia que tenían el uno por el otro sobre el resto del elenco del programa, lo que finalmente tiene sentido ahora que confirmaron su noviazgo.

Al ser abordados por reporteros del medio TMZ mientras daban un paseo por Los Ángeles, las estrellas de Hollywood revelaron que mantienen una relación desde hace un buen tiempo. A continuación, conoce todos los detalles.

Los artistas interpretan a Tory y Hawk, dos estudiantes del Dojo Cobra Kai (Foto: Peyton List / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON PEYTON LIST Y JACOB BERTRAND?

Pese a lo que muchos creen, la amistad de los artistas nació varios años antes de encontrarse en “Cobra Kai”. Jacob contó que conoció a Peyton durante su adolescencia, por medio de su hermano quien era su mejor amigo.

“Hemos sido amigos por un tiempo. La conocí cuando tenía como 15 años. Y en realidad era muy amigo de su hermano Spencer”, expresó el actor de 22 años.

Sin embargo, pese a que ya se conocían no empezaron una relación hasta trabajar en el set del programa, donde el convivir más y pasar tiempo fuera de las instalaciones despertó el interés amoroso en ambos:

“Nosotros, no sé, nos divertimos en el set y luego pasamos el rato fuera del set”.

Cuando Bertrand le confesó sus sentimientos al hermano de List

Revelar los sentimientos hacia la hermana de un amigo es difícil para muchos jóvenes y el intérprete de Hawk no fue la excepción. Cuando se dio cuenta que estaba enamorado de Peyton, supo que no había marcha atrás y debía contárselo a Spencer, lo que le resultaba tedioso: “Fue un poco incómodo, tenía que decir: ‘Oye, hombre, me gusta tu hermana’. Pero, sí”.

¿Cómo llevan la relación al trabajar en el mismo programa?

Ninguno tiene experiencia saliendo con un colega del mismo elenco, por lo que hacerlo ahora es “casi una prueba de fuego”, de acuerdo a Jacob Bertrand.

Al ser consultado por lo que pasaría en caso se separarán y alguno deba dejar el show, Jacob bromeó diciendo: “[Yo] me quedo. He estado aquí más tiempo y tengo un peinado genial”, mientras que Peyton dijo entre risas que “pensaría en las consecuencias más tarde”.