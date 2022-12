La película “Pinocho de Guillermo del Toro” (“Guillermo del Toro’s Pinocchio” en su idioma original) no solo toma prestados elementos tanto de la novela italiana “Las aventuras de Pinocho” de Carlo Collodi como de la película de 1940, también ofrece una versión única del cuento clásico.

Esta nueva producción, dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, adapta el clásico cuento es una versión animada en stop-motion. “Pinocho de Guillermo del Toro” está disponible en Netflix desde el 9 de diciembre de 2022 y se ha posicionado en el primer lugar del Top 10 de las películas más populares de la plataforma streaming.

“Pinocho de Guillermo del Toro” se diferencia de la cinta de Disney en su historia y su música. Y es que la versión de fantasía oscura no presenta dos canciones clásicas de Disney: “I’ve Got No Strings” ni “When You Wish Upon A Star”. Pero, ¿por qué? Aquí te lo contamos.

El guion de “Pinocho de Guillermo del Toro” fue escrito por Gris Grimly, Del Toro, Patrick McHale y Matthew Robbins (Foto: Netflix)

LA RAZÓN POR LA QUE “PINOCHO DE GUILLERMO DEL TORO” NO INCLUYE DOS CANCIONES DE DISNEY

“Pinocho de Guillermo del Toro” es una adaptación de la historia original, “Las aventuras de Pinocho” de Carlo Collodi, por lo tanto, no sigue el mismo tono que la película de Disney de 1940.

En cuanto a la música, “Pinocho de Guillermo del Toro” decidió tener autonomía. Las canciones “I’ve Got No Strings” y “When You Wish Upon A Star” no fueron incluidas en la nueva versión ya que estas fueron canciones originales creadas para la película de Disney de 1940.

La cinta de Guillermo del Toro es una historia de Pinocho más madura y emocionalmente pesada que aborda temas como la muerte, el dolor, lo que significa estar vivo y las relaciones interpersonales.

La película marca el debut de Del Toro como director de largometrajes animados (Foto: Netflix)

En cambio, la película de Disney de 1940 toma la fábula original y la convierte en un cuento de hadas más mágico. En ella hablan sobre temas como “No tengo ataduras” y “Cuando le pides un deseo a una estrella”, que funcionan bien hasta el día de hoy.

“I’ve Got No Strings” y “When You Wish Upon A Star” son canciones que definen mejor el “estilo Disney”, pero esto no es algo que el Pinocho de Guillermo del Toro quiso buscar.

Según explica Screenrant, la versión de del Toro sobre Pinocho es más humana, desarrollando reflexiones sobre la vida y la muerte.