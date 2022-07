CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Luisana Lopilato, “Pipa” es una película argentina de Netflix basada en la saga “Los crímenes del Sur” de Florencia Etcheves. La secuela de “Perdida” (2018) y “La corazonada” (2020) se desarrolla en La Quebrada, un pueblo del norte donde Manuela Pelari vive aislada junto a su pequeño hijo.

Después la muerte de Samanta Sosa, una mujer que apareció calcinada en el medio del monte, Pipa regresa al oscuro mundo que creía haber dejado atrás. Aunque la policía cierra el caso asegurando que fue un accidente, Alicia, la tía de la protagonista de la cinta dirigida por Alejandro Montiel, está segura de que las autoridades esconden algo, así que le pide a su sobrina que investigue en caso.

La expolicía acepta entre otras cosas porque Samantha en su propiedad la noche de su muerte. Luego de hablar con una compañera de la víctima, descubre que mientras trabajaba en una fiesta en la casa de los Carrera, Cruz el hijo de la familia le prestó el collar de su madre para molestar a su hermana Mecha.

Además, ve una foto de Sami bailando en la fiesta de Cruz. Con esa información, se presenta en la fiesta de compromiso de Mecha e interroga al hijo Etelvina, pero él no estaba enterado de la muerte de la joven.

La matriarca de los Carrera entrevistando a Samantha en "Pipa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PIPA”?

Cuando la foto se filtra en la prensa y es utilizada para perjudicar al alcalde la investigación de Pipa se complica, sobre todo porque recibe una advertencia de uno de los policías comprados por los Carrera. De hecho, la mayoría en ese pueblo trabaja para esa poderosa familia.

Por lo tanto, Pipa solo puede confiar en Rufino Jerez, uno de los pocos oficiales honestos en La Quebrada y miembro de la comunidad Qulla. Con su ayuda encuentra algunas pistas que cada vez la acercan a la verdad sobre la muerte de Samantha.

Una noche, un hombre enmascarado irrumpe en su casa e intenta lastimarla, pero ella logra defenderse y herirlo en la pierna. Gracias a ese detalle Rufino confirma que se trata de otro oficial, quien no tarda en admitir su culpa.

Mientras tanto, Pipa descubre que, aunque Paredes asfixió a Sami esa no era su intención ya que solo seguía órdenes, y que, tras su error, los responsables incendiaron su casa para fingir un accidente. Más tarde, Paredes recurre a Etelvina, quien le pide que se esconda y le promete que no le faltará nada a su hijo. Además, le recuerda que ella solo quería que asustará a la joven y recuperara su smartphone.

Poco después, Paredes aparece muerto y todos los policías corruptos empiezan a buscar el teléfono de Samantha. Cuando se enterar que lo tiene el hijo de Pipa van tras el pequeño, quien se esconde en casa de Alicia.

En un intento de proteger a Tobías, la anciana saca una escopeta y amenaza a los oficiales, quienes no dudan en asesinarla. En ese momento aparece la protagonista de la película argentina de Netflix y asesina a un policía corrupto en defensa propia y escapa a las minas de la Quebrada.

Pipa se involucra en la investigación de la muerte de Samantha (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PIPA”?

¿Cuál era el secreto que los Carrera intentaban ocultar?

Cruz y Mecha tenían una relación incestuosa. En la fiesta, Cruz utilizó a Samantha para darle celos a su hermana. De alguna manera, la mesera terminó en la habitación del hijo de Etelvina y grabó a los hermanos Carrera besándose y teniendo sexo.

Pero eso no es lo único que registró con su cámara. Paco, un amigo cercano de Cruz, entra a la habitación y ve la relación prohibida. Mecha intenta explicar la situación y en medio de la discusión Paco cae al suelo y queda inconsciente. Cruz quiere llamar a una ambulancia, pero su hermana lo convence de ocultar el secreto.

¿Qué pasó con Pipa y su hijo?

Pipa y Tobías se refugian en las minas, pero los oficiales corruptos los persiguen y acorralan. El pequeño es salvado por Rufino y el personaje de Luisana Lopilato le dispara al Capitán Mellino a pesar de estar mal herida.

Antes de morir, Mellino confiesa que no ayuda a los Carrera por dinero sino porque intentaba proteger a su hijo, Cruz, quien se suicidó cerca del final. No obstante, no fue él quien asesinó a Paco, ya que cuando el salió de la habitación su amigo despertó y amenazó con contar lo que vio. Para callarlo, Mecha lo mató a golpes.

“Pipa” termina con la protagonista retomando su vida, mientras Rufino declara todo lo que sabe sobre la muerte de Samantha. Al parecer, Austin perdió la alecciones y ¿Mecha fue arrestada?