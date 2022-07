En las primeras películas de “Piratas del Caribe”, se muestra a Jack Sparrow como un pirata egoísta y alcohólico que solo buscaba su propio beneficio. Poco a poco, diferentes situaciones demostraron que el personaje de Johnny Depp escondía más que lo evidente y uno de esos momentos fue durante una escena eliminada de la tercera entrega de la cinta de Disney.

La famosa franquicia está inspirada en la atracción mecánica de los parques temáticos de Disneyland. “Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra” se estrenó en el 2003 e introdujo al icónico Capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp.

Después de 19 años de su lanzamiento, el actor ha asegurado que no volverá a realizar esta película, debido a supuestos malos tratos que recibió por parte de Disney tras las acusaciones de su exesposa, Amber Heard.

Aunque el futuro de “Piratas del Caribe” es incierto, siempre estarán disponibles las películas anteriores, en las que podemos encontrar detalles que no habíamos percibido anteriormente.

El productor de "Piratas del Caribe" confirmó dos cintas más para la franquicia, aunque no se sabe para cuándo estarán listas (Foto: Disney)

¿POR QUÉ JACK SPARROW Y LORD CUTLER BECKETT SON ENEMIGOS?

La explicación de la enemistad entre Lord Cutler Beckett, el presidente de la “East India Trading Company”, y Jack Sparrow se encuentra en una de las escenas eliminadas de la tercera entrega, “Piratas del Caribe: en el fin del mundo”.

En ella, mantienen una conversación en la que el personaje de Tom Hollander le reclama al capitán pirata por el trato que rompió, pues debía entregarle un “cargamento” importante, pero lo liberó. La respuesta de Jack fue “la gente no es carga, amigo”.

Aunque no se menciona explícitamente, en realidad hablaban de un grupo de 100 esclavos, a los cuales decidió dejar en libertad, mostrando no solo el centro de su conflicto con Beckett, sino también la bondad en su interior. Esto le costó no solo que lo marcaran con una “P” en la piel, sino que también quemaran su preciado “Perla Negra”.

Pese a su traición, Beckett intenta sacarle información a Jack Sparrow, pero esta vez acerca “La hermandad” pirata y dónde iba a ser su próxima reunión, pues esta era conformada por líderes piratas de todo el mundo. En su lugar, le propone guiarlo al lugar, aunque esta también resultaría ser otra de sus artimañas.