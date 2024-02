La película “Players” (en español: “Los juegos del amor”) es la gran apuesta de Netflix para celebrar el Día de San Valentín 2024. Lo cierto es que, bajo la dirección de Trish Sie, la cinta se presenta como la alternativa ideal para quienes buscan una entretenida comedia romántica en el catálogo del gigante de streaming. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el film se estrena el miércoles 14 de febrero y, a lo largo de su trama, nos cuenta la historia de Mack (Gina Rodriguez), una joven que ve su vida girar por completo cuando conoce a Nick (Tom Ellis).

Resulta que ella es una escritora deportiva de Nueva York con un manual de estrategias de seducción... hasta que se enamora inesperadamente de una de sus conquistas. ¿Llegará a jugar en las grandes ligas del amor?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Players”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PLAYERS”?

1. Gina Rodriguez como Mack

Para descubrir quién es quién en la película de Netflix, debemos empezar con la protagonista: Mack. Ella es una periodista deportiva que lleva años haciendo planes para tener relaciones casuales. Sin embargo, cuando se enamora inesperadamente, decide que está dispuesta a construir un noviazgo serio.

La actriz que la interpreta es Gina Rodriguez, famosa estrella estadounidense a la que también hemos visto en “Annihilation”, “Deepwater Horizon”, “Jane the Virgin”, “Kajillionaire” y “Awake”.

2. Damon Wayans Jr. como Adam

Adam es el mejor amigo de Mack, con quien idea sus planes de conquista. El actor que asume el personaje es Damon Wayans Jr., famoso por proyectos como “New Girl”, “How to Be Single”, “Let’s Be Cops” y “The Truth About the Harry Quebert Affair”.

3. Tom Ellis como Nick

Nick es el encantador corresponsal de guerra del cual se enamora Mack. Es interpretado por Tom Ellis, quien tiene los títulos “Lucifer”, “Miranda”, “The Secret of Crickley Hall” y “Miss Conception” en su filmografía.

4. Augustus Prew como Brannagan

Antes de darle vida a Brannagan, uno de los amigos de Mack, el actor Augustus Prew ha participado en proyectos como “Ibiza”, “Animals”, “The Secret of Moonacre” y “Kick-Ass 2″.

5. Joel Courtney como Little

Joel Courtney, por su parte, es un actor estadounidense que también forma parte de los elencos de “Super 8″, “The Empty Man”, “The Kissing Booth” y “Sick”.

Otros actores y personajes de “Players”:

Liza Koshy como Ashley

Ego Nwodim como Claire

Marin Hinkle como Karen Kirk

Brock O’Hurn como Brady Stratton

Sarah Dacey-Charles como Mary

Jerry Kernion como Carl

