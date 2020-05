Como era sabido por todos los fans, Anuel AA y Arcángel tenía una gran amistad, ya que cuando el cantante puertorriqueño se encontraba en la cárcel, su mejor amigo siempre estuvo a su lado y emprendió la campaña #FreeAnuel para conseguir justicia y tras su salida, ellos se mantuvieron muy unidos.

Sin embargo, desde hace un tiempo se ha comenzado a dar muchos rumores sobre el fin de la amistad entre los reguetoneros y esto sin duda ha ocasionado muchos interrogantes entre los fans que quieren entender que ha sucedido entre Anuel AA y Arcángel.

Hace poco, el novio de Karol G hizo una publicación en Instagram y especificó quienes son sus únicos amigos en la industria. Además, aclaró que los exponentes del reguetón son unos hipócritas y que no quiere que se le acerquen si lo ven en alguna parte.

La bomba explotó cuando en esta lista no mencionó a Bad Bunny, Ozuna y mucho menos a Arcángel, que siempre estuvo a su lado a pesar de las circunstancias.

Ante esta situación, el reguetonero norteameriano no se quedó de brazos cruzados y decidió responder a todos los fans que hasta el momento no entienden en que momento se acabó la amistad con Anuel AA.

¿ARCÁNGEL CONFIRMA QUE YA NO ES AMIGO DE ANUEL AA?

En una entrevista para el portal web Reggaeton de la calle de Ecuador, Arcángel explicó cual ha sido la razón del distanciamiento y fin de la amistad con Anuel AA.

“Yo no tengo un problema personal con él, pero sí tuvimos una diferencia que simplemente yo decidí dejarlo ahí por que con el tiempo se resuelve o todo sigue igual. Para ser sincero, si lo arreglamos está bien y sino, también. Lo único que yo quiero es que nos respetemos", dijo el cantante.

Además, asegura que toda la “guerra” que se ha dado a través de las redes sociales es por los mensajes mal intencionados de los fanáticos que se crean historias que no existen.

“A mi no me importa si no me mencionó o no me quiere cerca, lo único que me interesa es que nos respetemos, ya que yo siempre voy a querer lo mejor para él como lo he querido todo el tiempo desde que no era el Anuel que eres ahora”.

“Por todo lo que yo hice no espero nada a cambio y lo único que yo espero es el respeto”, expresó el cantante.

No cabe duda que entre Anuel AA y Arcángel existe una gran enemistad que ha golpeado mucho a sus fans, pero ellos esperan que en algún momento, ambos resuelvan sus diferencias y los puedan escuchar juntos nuevamente.

