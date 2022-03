Este domingo 27 de marzo se realizará la entrega de los Premios Oscar 2022 y, así como en ediciones anteriores, habrá presencia mexicana para tentar alguna estatuilla, lo cual no será nada sencillo pues a lo largo de la historia de esta ceremonia varios talentos de este país fueron nominados y se quedaron con las manos vacías.

No obstante, muchos de ellos sí saben lo que es ser anunciados como ganadores de alguna categoría, así que las esperanzas es lo último que se pierde y más aún cuando existen grandes trabajos que los respaldan para convertirse en los mejores en lo que más les gusta hacer.

En esta oportunidad, recordaremos a algunos cineastas y artistas mexicanos de gran reconocimiento, quienes han sido nominados para llevarse la estatuilla dorada de los Premios Oscar, pero terminaron sucumbiendo ante otras grandes producciones o interpretaciones, dependiendo del caso.

MEXICANOS NOMINADOS A LOS OSCAR Y QUE NO GANARON

Salma Hayek

La actriz mexicana, quien tiene 55 años en la actualidad, tiene una gran trayectoria en el cine de México y también en el de Estados Unidos, pero nunca ha sido premiada por La Academia, aunque sí estuvo muy cerca de llevarse la estatuilla en una oportunidad.

Como recordaremos, ella estuvo nominada a la categoría de Mejor actriz por su interpretación protagónica en la película “Frida” de 2002, pero finalmente no pudo salir como ganadora esa noche.

Salma Hayek nunca ha podido ganar alguna estatuilla en los Premios Oscar (Foto: Getty Images)

Yalitza Aparicio

Pese a no tener una formación actoral a diferencia de otros artistas, Yalitza Aparicio sorprendió al mundo entero con su papel en “Roma”, lo que le valió estar nominada en la categoría de Mejor actriz, pero no tuvo suerte al momento de las votaciones de los especialistas pues no se consagró como la ganadora en aquella gala de 2019.

Yalitza Aparicio se robó toda la atención con su personaje en la película "Roma" (Foto: EFE)

Marina de Tavira

Al igual que Yalitza Aparicio, Marina de Tavira fue nominada por su papel en “Roma” en la categoría de Mejor actriz de reparto y corrió con la misma suerte de su compañera porque se quedó con las ganas de escuchar su nombre como ganadora.

La mexicana Marina de Tavira estuvo nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por "Roma". (Foto: EFE)

Emmanuel Lubezky

Ha tenido cinco nominaciones no ganadas en la categoría de Mejor fotografía, específicamente por las películas “La princesita” (1996), “Sleepy Hollow” (2000) “El Nuevo Mundo” (2006), “Children of Men” (2007) y “The Tree of Life” (2012).

Sin embargo, no todo ha sido derrotas para él, ya que en unas tres ocasiones sí se ha ganado la tan ansiada estatuilla gracias a su trabajo en “Gravity”, “Birdman” y “The Revenant”.

Emmanuel Lubezki con su premio a Mejor fotografía por "The Revenant" en 2016.

Alejandro González Iñárritu

El director mexicano ha sido varias veces nominado a los Premios Oscar, pero no en todas pudo salir con una estatuilla entre sus manos. Con “Amores perros” (2001) y “Biutiful” (2010) fue nominado a Mejor película extranjera, pero no se llevó el galardón. En 2006 se quedó con las ganas de celebrar en las categorías Mejor película y Mejor director con “Babel”.

Después de muchos intentos, el 2015 fue su año al ser el ganador de Mejor película, Mejor director y Mejor guion original con “Birdman”. En 2016 también ganó como Mejor director con “The Revenant” y fue nominado también a Mejor película, pero eso no logró conseguirlo.

Alejandro González Iñárritu sabe lo que es ser nominado y no ganar en los Premios Oscar, aunque también puede presumir el hecho de haber levantado algunas estatuillas por distintos trabajos (Foto: Getty Images)

Alfonso Cuarón

Aunque sea un cineasta totalmente reconocido en todo el mundo, no siempre su trabajo fue valorado de la manera que él quería y tuvo que salir adelante y luchando contra viento y marea hasta llegar a ser nominado a los Premios Oscar y luego llevarse varios galardones de las galas.

Luchó por el premio a Mejor guion original con “Y tu mamá también”. Además, fue nominado a las categorías de Mejor montaje y Mejor guion adaptado con “Children of men”. Ninguna de esas dos películas le dio una estatuilla a Cuarón.

En 2014 sí pudo celebrar en las categorías de Mejor director y Mejor montaje por “Gravity”, pero como Mejor película se quedó corto.

Con “Roma” ganó Mejor director, Mejor película extranjera y Mejor fotografía, pero fracasó en Mejor guion Original y Mejor película.

Alfonso Cuarón tuvo su más grande éxito en los Premios Oscar con la película "Roma" (Foto: EFE)

Guillermo del Toro

Estuvo nominado a Mejor guion original y Mejor película extranjera con “El Laberinto del Fauno” pero no pudo llevarse ninguna estatuilla.

En 2018, con “La forma del agua”, recibió sus primeros reconocimientos de La Academia al ser el ganador de dos de las tres categorías a las que había sido nominado. En dicha oportunidad fue galardonado como Mejor director y Mejor película.

Para la edición 2022 está nominado al premio a Mejor película con “El callejón de las almas perdidas”.