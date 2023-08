Dirigida por Reid y Nicholas Fabiano a partir de un guion de Greg Glienna, Peter Stass, Kirsten Guenther, Dan Scheinkman y Reid, “Puppy Love” es una comedia romántica de Amazon Freevee que sigue a Nicole y Max, quienes tras una desastrosa cita deciden alejarse, pero sus perros los volverán a unir.

La película se inspiró en la serie digital viral de BuzzFeed, “Puppyhood”, producida en 2015, que seguía a un hombre que encontró a su alma gemela en un cachorro, y está producida por Michael Philip y Jason Moring, y la producción ejecutiva está a cargo de Richard Alan Reid, Jonah Peretti, Brian Etting y Josh Etting.

Lucy Hale (“Pretty Little Liars”) y Grant Gustin (“The Flash”) son los protagonistas de “Puppy Love”, mientras que Jane Seymour (“Dr. Quinn”, “Medicine Woman”), Michael Hitchcock (“Crazy Ex-Girlfriend”) y Nore Davis (“Nore Davis: You Guys are Dope”) completan el reparto principal.

Lucy Hale como Nicole Matthew y Grant Gustin como Max Stevenson en la película "Puppy Love" (Foto: Amazon Freevee)

¿DE QUÉ TRATA “PUPPY LOVE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Puppy Love”, “después de una primera cita desastrosa, la chica salvaje Nicole y el socialmente ansioso Max prometen perder los números del otro, hasta que descubren que sus perros encontraron una pareja amorosa, ¡y ahora los cachorros están en camino!

Los hilarantemente disparejos Nicole y Max se ven obligados a convertirse en copadres responsables, pero pueden terminar encontrando el amor ellos mismos”.

¿CÓMO VER “PUPPY LOVE”?

“Puppy Love” se estrenará el viernes 18 de agosto de 2023 en Amazon Freevee, que es un servicio de reproducción de vídeo en streaming gratuito y con anuncios disponible en los Estados Unidos.

Una proyección de la película ya está disponible en Screeners.com.

TRÁILER DE “PUPPY LOVE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PUPPY LOVE”

Lucy Hale como Nicole Matthew

Grant Gustin como Max Stevenson

Nore Davis como Sid

Christine Lee como Shay

Al Miro como Hunter Fosterini

Rachel Risen como Lorraine

Jane Seymour como Diane Matthews

Corey Woods como Harper

Michael Hitchcock como Dr. Hert

Sarah Peguero como Naomi

Ali Karr como Alistair

Dolores Drake como Blossom

Marc Gaudet como Sterling

Carlos Rodriguez como Carlos