Ludwika Paleta anunció a través de sus redes sociales que forma parte de la mininovela de Netflix llamada “Qué drama”, en la que actúa junto al actor Eduardo Capetillo y muchos otros reconocidos intérpretes de la industria del entretenimiento latinoamericano.

Paleta, que ya ha participado con la plataforma de streaming con la serie “Madre Hay Sólo Dos”, junto a Paulina Goto, se una a este nuevo proyecto que pretende hacer un homenaje al drama de las telenovelas de Netflix.

Por el momento Ludwika Paleta no ha dado detalles del personaje que interpretará, pero el video promocional de Netflix la muestra como uno de los rostros principales de “Qué drama”, producción que ha llamado la atención de los usuarios.

Ludwika Paleta es una actriz polaca radicada en México (Foto: Ludwika Paleta/ Instagram)

“QUÉ DRAMA”, LA MININOVELA DE LUDWIKA PALETA, EDUARDO CAPETILLO Y MUCHOS OTROS ACTORES PARA NETFLIX

A través de su cuenta de Instagram, Ludwika Paleta compartió una serie de imágenes de lo que será la mininovela de Netflix, “Qué drama”, donde actúa junto a Eduardo Capetillo y muchos otros reconocidos intérpretes.

“QUÉ DRAMA!!!! Quieres saber de qué se trata? (...) mi pequeño homenaje a Malvina y Dulcina, o como dicen a Lety Calderón y a la novia de Chucky”, escribió la actriz en Instagram, donde tiene 3.5 millones de seguidores.

La publicación muestra tres imágenes en las que Ludwika Paleta luce como una diva de la pantalla chica. Con su rubia cabellera, la actriz de 43 años luce un maquillaje que resalta su mirada y sus labios pintados de rojo.

Su vestimenta también se ha robado las miradas pues Paleta usa un elegante vestido verde, el cual combinó con zapatillas de tono rojo. Esto le dio un toque más chic a su look, que recibió varios comentarios halagadores.

Por su parte, Netflix lanzó el tráiler promocional de “Qué drama”, una mininovela que tiene como objetivo promocionar los melodramas que actualmente se encuentra en el catálogo de la plataforma de streaming.

“Si crees que no te gustan las novelas, es porque no has visto las nuestras. Para celebrar todo el drama que les tenemos preparado este año, hicimos una mininovela musical llena de artistas que amamos”, escribió la plataforma en sus redes sociales sobre esta producción.

Además de Ludwika Paleta, “Qué Drama” cuenta con un elenco de reconocidos actores como Itatí Cantoral, Paulina Dávila, Paulina Goto, Zuria Vega, Iván Amozurrutia, Ana Lucía Domínguez, Leo Deluglio, Polo Morín, Esmeralda Pimentel, Pierre Louis, Eugenio Siller, Paulina Goto, Andrea Chaparro, Antonio Sotillo, Ela Velden, Andrés Baida y Juana Arias.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “QUÉ DRAMA” EN NETFLIX?

“Qué Drama” se estrenará el jueves 20 de enero a las 09:00 horas a través de Netflix. También se podrá ver en su canal oficial de Youtube (AQUÍ EL ENLACE).

Cabe señalar que por el momento se ha dado muy poca información sobre la trama que se podrá ver en la mininovela de Netflix. Sin embargo, los primeros avances muestran que el proyecto promete ser muy entretenido ya que se podrán ver a renombrados actores y actrices.