En los últimos años, las historias de asesinos seriales han ganado una importante cantidad de fanáticos en servicios de streaming, varias de estas colocándose en la parte alta de las series más vistas en diversas plataformas, como es el caso de “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” o “Mindshunter” o “You”. Siguiendo esa tendencia, Netflix apuesta por “¿Qué hizo Jennifer?”, el documental que sigue a una hija que contrató sicarios para matar a sus padres.

La producción, estrenada el pasado 10 de abril del 2024, narra la vida de Jennifer Pan, una joven aparentemente perfecta que contrató sicarios para matar a sus padres, una decisión muy dura, pero que tenía una historia poco conocida por sus familiares y menos por la prensa que abordó los terribles sucesos.

El filme, que contiene imágenes de interrogatorios policiales y el testimonio de testigos y familiares, se toma varias licencias creativas, algo muy común en estos casos y aquí te los contamos.

"¿Qué hizo Jennifer?" es un documental basado en hechos reales dirigido por Jenny Popplewell. Aquí su póster (Foto: Netflix)

LOS CAMBIOS DE “¿QUÉ HIZO JENNIFER?” A LA HISTORIA REAL

No se menciona al hermano de Jennifer

El documental nunca hace referencia al hermano de la protagonista, pese a su obvia vinculación con el caso. Felix Pan era el hermano mayor de la asesina y enfrentó las mismas presiones por parte de sus padres. Afortunadamente, no estaba en casa cuando Jennifer dejó la puerta abierta para el sicario que había contratado, pues viajó a Ontario para estudiar ingeniería en la Universidad McMaster.

Luego de la muerte de su madre, Felix se mudó y ha evitado a toda costa pronunciarse sobre el terrible asesinato, optando por un perfil muy bajo.

Obligó a Jennifer a retirarse del patinaje

Un caso tan grave y delicado era evidente que traería más de una consecuencia y, en el caso de la joven, significó su exclusión de sus actividades. Desde pequeña tomó lecciones de piano, baile, entre otros, incluyendo patinaje artístico, una pasión que seguiría hasta el momento en que falleció su madre.

De hecho, tenía como objetivo competir en los Juegos Olímpicos de Invierno hasta que se rompió un ligamento de la rodilla y, aunque siguió con la disciplina, debía combinar el arte con la escuela, cargándola de responsabilidades.

El documental "What Jennifer Did" nos sumerge en la oscura y verdadera historia de la joven Jennifer Pan (Foto: Netflix)

No cuenta qué hacía Jennifer mientras “estaba en la Universidad”

Uno de los puntos más criticados hacia la joven es que mintió sobre sus estudios, los cuales ya había abandonado mucho tiempo atrás y en el documental, Netflix no aborda cómo Jennifer Pan pasaba su tiempo mientras “estaba estudiando”.

El documental cuenta cómo Jennifer no pudo graduarse de la escuela secundaria y mintió a sus padres sobre su ingreso a la Universidad Ryerson para estudiar ciencias y luego en farmacología. La joven “estudió” cuatro años, en los que no se sabe qué hizo, además de pasarlo con su novio y cómplice.

El documental no cuenta cómo consiguió engañar con una beca falsa

Ya mencionamos que Jennifer Pan consiguió engañar a sus padres con una beca falsa y haciendo que ellos pagaran varias mensualidades de sus estudios, pero no se explica cómo es que consiguió llevar a cabo este terrible plan.

Ella menciona que falsificó documentos, sí. Pero no se sabe cómo consiguió sostener la mentira por tanto tiempo ni cuál fue el destino de todo el dinero que sus padres le dieron “para que pague su carrera”.

Daniel Wong durante un interrogatorio que se muestra en el documental "¿Qué hizo Jennifer?" (Foto: Netflix)

La identidad de “la amiga que la acompañó a sus clases”

En su red de mentiras, Jennifer le dijo a sus padres que asistía a Ryerson pero que buscaba transferirse a la Universidad de Toronto tras dos años estudiando farmacología. Para darle más verosimilitud, falsificó un documento de la casa de estudios.

Además, convenció a sus padres de que la dejaran quedarse con una amiga algunas noches a la semana, supuestamente porque se encontraba más cerca del campus, cuando en realidad se quedaba con Daniel esas noches.

No se muestra cuando sus padres descubrieron la verdad

En la vida real, y para continuar despistando a sus padres, Jennifer les reveló a sus padres que era voluntaria en un laboratorio de análisis de sangre en SickKids, lo cual le permitía quedarse con su novio Daniel por noches adicionales.

Sin embargo, su padre notó que no llevaba uniforme ni identificación, por lo que insistió en llevarla al centro médico. Si bien consiguió despistar a sus padres, la joven ya estaba expuesta, pues Hann no tardó en contactar a la amiga de su hija con la que, supuestamente, había estudiado en la Univerdad de Toronto, la cual terminó contando lo que sabía, incluyendo que no terminó la escuela y que seguía en contacto con Daniel.