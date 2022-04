En los últimos meses, los problemas de Laura Bozzo con la justicia de México incrementaron a tal punto que “La abogada de los pobres” abandonó su programa y permaneció por varias semanas escondida de las autoridades debido a la orden de aprehensión y una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como se recuerda, la exconductora de “Laura en América” pasó a la clandestinidad luego de que el pasado 18 de agosto, un juez federal ordenara su captura, por lo cual también sería incluida en la lista de los más buscados de la Interpol y los 195 países que conforman la institución.

De acuerdo con la fiscalía mexicana, la mujer de 69 años habría incurrido en el delito de depositaria infiel y evasión fiscal por 17 millones de pesos, al no haber pagado al SAT el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de un inmueble.

Sin embargo, la polémica presentadora acusó problemas de salud que la obligaron a esconderse, pues, aseguró, no se encontraba en condiciones de afrontar el proceso judicial.

“Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada, más joven jamás me hubiera ido a la fuga, sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados”, indicó

LAURA BOZZO REGRESA A LA TV

Afortunadamente para la “Señorita Laura”, sus problemas con la justicia mexicana quedaron en el pasado, brindando entrevistas para medios del país, como internacionales, donde revelaba pasajes nunca antes mencionados de su vida.

Además, la expareja de Christian Zuárez reveló a sus seguidores que volverá a la televisión con un nuevo programa llamado “Que pase Laura”, el cual seguirá enfocado en los problemas de sectores humildes, pero con otro enfoque.

En su nuevo programa, según adelantó Bozzo el pasado 12 de abril en conferencia de prensa, visitará las casas de sus panelistas, quienes revelarán sus casos y recibirán ayuda legal de la abogada y su equipo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “QUE PASE LAURA”?

El programa que marca el regreso de Laura Bozzo a las pantallas tras sus problemas judiciales, se estrena este lunes 18 de abril a las 17:30 horas a través de Imagen Televisión.

Esto, además, marca el regreso de la peruana a Imagen, tras haber pasado por Televisa y TV Azteca años atrás.