Cuando se anunció que Gokú llegaría a la pantalla grande en 2009, las personas que siguieron por varias décadas las aventuras del guerrero saiyajin no podían contener la emoción y esperaban con ansias su estreno, algo que finalmente se dio entre marzo y abril de ese mismo año; sin embargo, todas sus expectativas terminaron por los suelos, pues “Dragonball Evolution” no estaba a la altura del anime y la serie de culto de Akira Toriyama.

Tanta fue la decepción de los fanáticos que terminaron por odiar el filme y calificarlo como uno de los peores; y no era para menos, ya que todos esperaban ver al saiyajin protegiendo a la Tierra de poderosos seres que intentan conquistarla y exterminar a la humanidad, pero en lugar de mostrarnos la obra original, decidieron hacerla más creíble y real: un grave error tomando en cuenta que el protagonista, claramente, no es alguien normal.

El papel principal estuvo a cargo de Justin Chatwin, un joven actor que antes de interpretar a Gokú, ya había participado en una decena de producciones como “La guerra de los mundos”, “The Crumscrubber” o “Middle of Nowhere”, por lo que dar vida al poderoso Gokú significaría un gran salto a su carrera, pues todo hacía suponer que se convertiría en una estrella, pero fue todo lo contrario. En los siguientes párrafos te contamos qué fue de él tras la película más odiada de “Dragon Ball”.

La crítica destrozó "Dragonball Evolution" (Foto: Big Screen Productions)

¿QUÉ PASÓ CON JUSTIN CHATWIN, EL ACTOR QUE HIZO DE GOKÚ EN “DRAGONBALL EVOLUTION”?

Tras el estreno de “Dragonball Evolution”, la crítica no tuvo piedad con la película y la destrozó, no sólo por cambiar por completo la historia, también por los efectos visuales que no convencieron a nadie. Obviamente, esto salpicó a Justin Chatwin, el actor que dio vida a Gokú, quien estuvo alejado de los estudios por dos años.

Sí, así como lo leíste, tuvo que pasar dos años para que fuera llamado nuevamente a integrar una producción. Fue así como lo convocaron para el filme canadiense “Funkytown” y la serie de comedia dramática “Shameless”, ambas de 2011.

Entre 2015 y 2017, Chatwin estuvo en la serie canadiense de ciencia ficción “Orphan Black”; en 2016, en las series “American Gothic” y “Doctor Who”, así como en las películas “Urge” y “1 Night”. En 2018, formó parte del elenco del filme “In the Cloud” y finalmente en la serie “Another Life” (2019).

Una foto blanco y negra con la descripción: "Soy un gato", escribió el 16 de noviembre de 2020 (Foto: Justin Chatwin / Instagram)

¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE JUSTIN CHATWIN?

De acuerdo con sus redes sociales, a Justin Chatwin le apasiona el motociclismo, tal como lo muestra en las fotos y videos que sube a su cuenta de Instagram. Sin duda, le gusta recorrer con su moto muchos destinos y le encanta el riesgo. No sólo ello, pues le fascina capturar con su cámara fotográfica los mejores momentos que vive.

Cabe señalar que ha sido confundido en algunas ocasiones con el actor Aaron Paul, de “Breaking Bad”.

Su gran pasión son las motos (Foto: Justin Chatwin / Instagram)

DATOS PERSONALES DE JUSTIN CHATWIN

Nombre completo: Justin Chatwin

Justin Chatwin Lugar de nacimiento: Nanaimo, Columbia Británica, Canadá

Nanaimo, Columbia Británica, Canadá Nacionalidad: Canadiense

Canadiense Cumpleaños: 31 de octubre

31 de octubre Año de nacimiento: 1982

1982 Edad: 40 años

40 años Instagram: @justingchatwin