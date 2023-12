Hay una nueva joya de romance coreano en Netflix y está listo para conquistar nuestros corazones. Esta serie, que combina elementos fantásticos como un demonio en cuerpo humano y otros más cotidianos como el complicado mundo de los negocios, nos invita a sumergirnos en una trama llena de intriga y romance.

Conocida como “Mi Adorable Demonio” (“My Demon” en inglés), esta producción surcoreana cuenta con las brillantes actuaciones de Kim Yoo-jung y Song Kang, dos estrellas consolidadas en su país con una extensa trayectoria.

Por un lado, Kim Yoo-jung nos ha cautivado en series como “20th Century Girl” y “Love in the Moonlight”, mientras que Song Kang ha dejado su marca en títulos como “Aún así” y “Navillera”.

Aunque la serie consta de 16 episodios, actualmente se encuentra en emisión, manteniendo a los espectadores ansiosos por descubrir qué giros románticos y sorpresas nos depara el futuro.

Kim Yoo Jung interpreta a Do Do Hee en "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MI ADORABLE DEMONIO”?

Do Do-hee es una exitosa CEO que no confía en nadie y no tiene tiempo para citas. Sin embargo, cuando se encuentra el destino cruza su camino con el de Jeong Gu-won, se sentirá inexplicablemente atraída hacia él, sin saber que se trata de un demonio de más de 200 años.

La sinopsis oficial de la serie dice: “Un demonio pierde sus poderes cuando su camino se cruza con el de una gélida heredera, que podría tener la clave para recuperar sus habilidades… y conquistar su corazón”.

MIRA EL TRÁILER DE “MI ADORABLE DEMONIO”

¿CÓMO VER “MI ADORABLE DEMONIO”?

“Mi adorable demonio” está disponible dentro del catálogo de Netflix, pues se estrenó el 24 de noviembre de 2023. Sin embargo, solo podrás encontrar algunos episodios, ya que se están lanzando semanalmente.

Por ello, si quieres disfrutar de este romántico y divertido k-drama, tan solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MI ADORABLE DEMONIO”

Kim Yoo Jung como Do Do Hee

Song Kang como Jeong Gu Won

Lee Sang Yi como Joo Seok Hoon

Kim Hae Sook como Joo Cheon Sook