“Mi adorable demonio” (“My Demon” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de un implacable demonio que pierde sus poderes tras conocer a la joven y arrogante heredera de una empresa. ¿Tendrá ella la llave para resolver su problema... y entrar a su corazón?

La comedia romántica de fantasía dirigida por Kim Jang-han a partir del guion de Choi Ah-Il se estrenó en SBS TV el 24 de noviembre de 2023, se transmite todos los viernes y sábados a las 22:00 horas y llegará a su fin el 13 de enero de 2024. Mientras que a la popular plataforma de streaming llegará el 1 de diciembre.

“Mi adorable demonio” tiene 16 episodios y cuenta con un elenco principal conformado por Kim Yoo-jung, Kim Gyu Bin, Song Kang, Lee Sang-yi y Kim Hae-sook. A ellos se suman Kim Tae-hoon, Lee Yoon-ji, Jo Yeon-hee, Kang Seung-ho, Park Do-yoon, Kang Da-on, Jo Hye-joo, Heo Jeong-do, Seo Jeong-yeon, Park Jin-woo, Lee Ji-won y Hong Jin-ki.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MI ADORABLE DEMONIO”

1. Kim Yoo-jung como Do Do-hee

Kim Yoo-jung, que parte de “Angry Mom”, “Love in the Moonlight”, “Clean with Passion for Now”, " La novata de la calle”, “Lovers of the Red Sky”, “One Ordinary Day” y “Una chica del siglo XX”, da vida a Do Do-hee, la directora ejecutiva de Mirae F&B. Cuando ella tenía 11 años sus padres fallecieron y ella fue adoptada por Joo Cheon-sook. Kim Gyu-bin es la encargada de interpretar a la versión joven de Do Do-hee.

Kim Yoo-jung, actriz surcoreana de 24 años, asume el rol de Do Do-hee en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

2. Song Kang como Jung Gu-won

Song Kang, que apareció en “The Liar and His Lover”, “Touch Your Heart”, “When the Devil Calls Your Name”, “Love Alarm”, “Like Butterfly”, “Nevertheless” y “Sweet Home”, asume el rol de Jung Gu-won, un demonio de 200 años que pierde sus poderes y habilidades.

Song Kang, que también es protagonista de "Sweet Home", da vida a Jung Gu-won en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

3. Lee Sang-yi como Joo Seok-hoon

Lee Sang-yi, que participó en series como “Prison Playbook”, “The Third Charm”, “God’s Quiz: Reboot”, “When the Camellia Blooms”, “I’ve Returned After One Marriage”; “Hometown Cha Cha Cha” y “Curso intensivo de amor”, interpreta a Joo Seok-hoon, sobrino de Cheon-sook y director ejecutivo de Mirae Investment, una filial de Mirae Group.

Lee Sang-yi, que fue parte de la serie "Sabuesos", interpreta a Joo Seok-hoon en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

4. Kim Hae-sook como Joo Cheon-sook

Kim Hae-sook, que fue parte de “Life Is Beautiful”, “A Thousand Days’ Promise”, “I Can Hear Your Voice”, “The Suspicious Housekeeper”, “Marriage, Not Dating”, “Hospital Playlist”, “Inspector Koo” y “Nam-soon, una chica superfuerte”, da vida a Joo Cheon-sook en “Mi adorable demonio”. Se trata de la fundadora y presidenta de Mirae Group.

Kim Hae-sook, actriz surcoreana de 67 años, como Joo Cheon-sook en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

5. Kim Tae-hoon como Noh Seok-min

Kim Tae-hoon, que apareció en “Lookout”, “20th Century Boy and Girl”, “Secret Boutique”, “Hold Me Tight”, “Kingdom”, “My Unfamiliar Family”, “Like Butterfly”, “Queenmaker”, “Delightfully Deceitful” y “My Dearest”, interpreta a Noh Seok-min, el primer hijo de Cheon-sook y director ejecutivo de Mirae Electronics.

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “Mi adorable demonio”:

Lee Yoon-ji como Noh Soo-an

Jo Yeon-hee como Kim Se-ra

Kang Seung-ho como Noh Do-kyung

Park Do-yoon como Austin

Kang Da-on como Justin

Jo Hye-joo como Jin Ga-young

Heo Jeong-do como Park Bok-gyu

Seo Jeong-yeon como Shin Da-jeong

Park Jin-woo como Han Min-soo

Lee Ji-won como Choi Jung-mi

Hong Jin-ki como Lee Han-seong

Cha Chung-hwa

Kim Young-jae como el padre de Do-hee

Woo Hee-jin como la madre de Do-hee

Kim Seol-jin como Gi Gwang-chol

Kim Beop-rae

Jung Soon-won

Lim Cheol-hyung como el detective Park

Jeon Sok-chan como el detective Oh

Seo Sang-won como el Pastor Michael

Joo Suk-tae como Cha Tae-jun

Lee Kang-wook