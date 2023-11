¿En búsqueda de un nuevo k-drama cautivador? Netflix tiene la respuesta perfecta con una serie que se basa en un popular webtoon y explora temas cruciales de salud mental. Aquí te contamos todos los detalles.

“Una dosis diaria de sol” (“Daily Dose of Sunshine” en inglés) se estrenó el 3 de noviembre en la plataforma.

Aunque el guion fue habilidosamente escrito por Lee Nam-gyu, Oh Bo-hyun y Kim Da-hee, la serie toma su inspiración de un webtoon de Kakao llamado “Morning Comes to Psychiatric Ward” de Lee Ra-ha. Este webtoon, creado a partir de sus propias experiencias de vida, sirve como la columna vertebral emocional de la trama, ofreciendo una perspectiva auténtica sobre la salud mental.

El protagonismo recae en Park Bo-young, una actriz reconocida por sus roles destacados en producciones como “Strong Girl Bong-soon”, “Oh My Ghost” y “Fatalidad a tu servicio”.

Acompañándola en este viaje emocional, nos encontramos con un elenco estelar que incluye a Yeon Woo-jin, Jang Dong-yoon y Lee Jung-eun.

Lee Jung-eun es la jefa de la unidad de psiquiatría en "Una dosis diaria de sol" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UNA DOSIS DIARIA DE SOL”?

En “Una dosis diaria de sol”, Jung Da-eun, una noble enfermera, se embarca en una misión única en la unidad de Psiquiatría del hospital. A pesar de los desafíos de trastornos y alucinaciones que enfrentan sus pacientes, Da-eun ve más allá de sus enfermedades, recordando a las personas que fueron antes. Su objetivo: inyectar un poco de felicidad en sus vidas.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la serie gira en torno a “una enfermera especializada del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario Myungshin, y sus interacciones con los pacientes bajo su cuidado”.

MIRA EL TRÁILER DE “UNA DOSIS DIARIA DE SOL”

¿CÓMO VER “UNA DOSIS DIARIA DE SOL”?

“Una dosis diaria de sol” está disponible en el catálogo de Netflix, por lo que si deseas disfrutar de la serie coreana, tan solo necesitas tener una suscripción a la plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA DOSIS DIARIA DE SOL”

Park Bo-young como Jung Da-eun.

Yeon Woo-jin como Dong Go-geun.

Jang Dong-yoon como Song Yu-chan.

Lee Jung-eun como Song Hyo-shin.