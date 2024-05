Si hablamos de íconos de la comedia, Hollywood tiene muchos ejemplos de figuras aclamadas en este género que, eventualmente, gozan del respaldo de la crítica por papeles “más serios” en producciones de drama. Puedo citar el caso Bryan Cranston y su aclamado trabajo en “Breaking Bad”; Jim Carrey y su protagónico en “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”; o Jeff Daniels y sus roles galardonados en los Emmy gracias a “Godless” y “The Newsroom”. Así, parece que este último actor de la divertida “Dumb and Dumber” está mucho más cómodo en esta clase de proyectos, por lo que también se luce en una serie dramática de Netflix acerca de un magnate inmobiliario en apuros (y que ya ha sido comparada con “Succession”). ¿Quieres saber de qué ficción se trata? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre “A Man in Full”.

Titulada en español como “Todo un hombre”, esta serie se basa en la novela homónima de Tom Wolfe y fue creada por David E. Kelley, la misma mente detrás de la notable “Big Little Lies” de HBO.

Así, aunque debutó con solo 52% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes y un puntaje de 51/100 en Metacritic, la producción goza del respaldo del público: resulta que, según FlixPatrol, ocupó el Top 3 de series más vistas de Netflix durante su fecha de lanzamiento.

¿DE QUÉ TRATA “A MAN IN FULL”?

“A Man in Full” narra la historia de Charlie Croker (Jeff Daniels), un magnate inmobiliario de Atlanta que se encuentra súbitamente en bancarrota.

Entonces, en este infortunado contexto, diversos intereses políticos y de negocios se enfrentan... mientras él defiende su imperio de quienes buscan aprovecharse de su desgracia.

De esta forma, el show se pregunta: ¿nuestro protagonista podrá seguir adelante a pesar de tantos obstáculos?

LISTA DE EPISODIOS DE “A MAN IN FULL”

1. Alforjas. Poco después de celebrar un pomposo cumpleaños, Charlie descubre que su imperio empresarial corre peligro. Mientras tanto, quienes lo rodean lidian con sus propias crisis.

MIRA EL TRÁILER DE “A MAN IN FULL”

¿CÓMO VER “A MAN IN FULL”?

“A Man in Full” está disponible en Netflix desde el jueves 2 de mayo del 2024. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “A MAN IN FULL”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Todo un hombre”:

Jeff Daniels como Charlie Croker

Diane Lane como Martha Croker

Tom Pelphrey como Raymond Peepgrass

Aml Ameen como Roger White

Chanté Adams como Jill Hensley

Jon Michael Hill como Conrad Hensley

Sarah Jones como Serena Croker

William Jackson Harper como Wes Jordan

Lucy Liu como Joyce Newman

Bill Camp como Harry Zale

Evan Roe como Wally Croker

Eline Powell como Sirja

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “A MAN IN FULL”?

Como mencioné previamente, algunos expertos comparan mucho la dinámica de “A Man in Full” con “Succession”. Sin embargo, parece que la producción de Netflix se queda a medio camino al momento de equipararla con el éxito de HBO.

Anita Singh de The Telegraph: “Hay indicios de ‘Succession’ -problemas familiares, hablar de dinero, Croker gritando sobre ‘el Boeing’- pero la serie no está ni cerca de la misma liga. Esperas que el drama aumente, pero nunca lo hace del todo”.

Lucy Mangan de The Guardian: “Si, como parece probable, ‘A Man in Full’ es el intento de Netflix de captar al público post-’Succession’, puede que le quede camino por recorrer. La nueva serie es sólida y satisfactoria, pero carece de un verdadero toque satírico y de estilo”.

Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter: “Los personajes y las interpretaciones son en general desproporcionados y cómicos (...) pero la serie no tiene ningún objetivo satírico en absoluto”.