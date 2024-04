Si en los últimos años has notado que las producciones de acción y efectos especiales han tomado por asalto los principales servicios de streaming, no eres el único. Sin embargo, no todo es golpes y explosiones, sino que Netflix ofrece una nueva y emocionante opción para ver hoy: “Lifemark” (o “Marca de vida” en su traducción original), una historia basada en hechos reales y que promete arrancar lágrimas hasta al más duro.

La cinta, de tan solo 1 hora y 45 minutos de duración, fue creada y dirigida por Kevin Peeples en asociación con Stephen y Alex Kendrick, y cuenta con hechos reales, por lo que muchos usuarios pueden identificarse con la historia, mientras que otros encontrarán el momento perfecto para reflexionar sobre la paternidad, la familia y el verdadero amor.

Cabe destacar que la cinta se estrenó en septiembre del 2022, recaudando casi 5 millones de dólares en taquilla, hasta su ingreso al catálogo de Netflix en abril del 2024, colocándose como una de las más vistas y entrando en el Top 10 del servicio de streaming.

Póster de "Lifemark" (Foto: Imdb)

¿DE QUÉ TRATA “MARCA DE VIDA”?

La cinta sigue a David (Raphael Ruggero), un joven de 18 años cuya vida feliz y tranquila se ve interrumpida por una dura revelación: es adoptado y su madre biológica quiere conocerlo.

Del otro lado está Melissa (Marisa Hampton), una mujer que estuvo muy cerca de abortar, pero que decide a último momento tener a su pequeño y entregarlo en adopción, pues no puede hacerse cargo de él. Casi dos décadas después, y consumida por la culpa, buscará conocer al hijo que solo una vez tuvo entre sus brazos.

Gracias al apoyo incondicional de sus padres adoptivos Jimmy y Susan Colton (Kirk Cameron y Rebecca Rogers Nelson, respectivamente), el joven deberá emprender un viaje emocional en el que deberá enfrentar duras revelaciones del pasado y encontrar fuerza para superar y perdonar. Es así como David cuestiona su identidad, origen y hasta su sentido de pertenencia.

En este drama, con un marcado mensaje contra el aborto, las emociones y dilemas éticos ponen a prueba la fuerza interior y capacidad de aceptación del protagonista, que se verá obligado a elegir entre la pareja adoptiva que siempre le mostró amor y una nueva vieja familia, en la que solo tiene esperanzas y dudas.

"Lifemark" cuenta con un fuerte mensaje en favor de la familia (Foto: Netflix)

REPARTO DE “MARCA DE VIDA”

Raphael Ruggero como David Colton

como David Colton Kirk Cameron como Jimmy Colton

como Jimmy Colton Rebecca Rogers Nelson como Susan Colton

como Susan Colton Alex Kendrick como Shawn Cates

como Shawn Cates Justin Sterner como Nate

como Nate Dawn Long como Melissa Cates (Marisa Hampton de joven)

¿CÓMO VER “MARCA DE VIDA”?

“Marca de vida” es una producción independiente que llegó a Netflix luego de algunos meses de su estreno. Por lo tanto, para disfrutar de la película, solo debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

La producción se encuentra incluida en las categorías de Películas para toda la familia, Películas para ver en familia, Cine dramático y Fe y espiritualidad.