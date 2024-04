Todos conocemos a Jack Nicholson, la estrella del cine responsable de personajes icónicos como Jack Torrance en El resplandor, probablemente su papel más impresionante, el Joker incómodamente macabro en “Batman” o como el capo criminal Frank Costello en “The Departed”. Sin embargo, pocos sabíamos que tenía una hija que nunca se atrevió a reconocer y que, además, decidió seguirle los pasos como actor: Tessa Gourin.

Bueno, que un actor tenga varios hijos no es novedad, figuras como Robert de Niro o Al Pacino han tenido descendientes pese a su muy avanzada edad, y lo hacen de forma numerosa. En el caso de Nicholson son cinco sus hijos, a los cuales hay que sumarle una que no reconoció y que ha saltado a la fama por su decisión de no tener intención de explotar el potencial de su linaje.

Por eso, si conocer más a Tessa Gourin quieres, leer este artículo de Mag debes, pues te contamos lo que necesitas saber de la joven actriz y sus motivos para alejarse del legendario artista.

1. ¿QUIÉN ES TESSA GOURIN?

Tessa Gourin es una actriz estadounidense de 30 años, hija de Jack Nicholson y Jennine Marie Gourin que ha tenido un breve paso por el cine y la televisión en producciones menores.

Pese a tener a sus espaldas el gran apellido de su padre, que no la reconoció como su hija, la artista neoyorkina ha optado por construir un legado propio, aunque con las desventajas que implican iniciar desde cero.

2. DATOS DE TESSA GOURIN

Nombre : Tessa Gourin

: Tessa Gourin Fecha de nacimiento : 15 de agosto de 1994

: 15 de agosto de 1994 Lugar de nacimiento : New York, Estados Unidos

: New York, Estados Unidos Nacionalidad : estadounidense

: estadounidense Edad : 30 años

: 30 años Ocupación : actriz

: actriz Instagram: tessadotgourin

3. LA RELACIÓN DE TESSA GOURIN Y JACK NICHOLSON

Ser actriz y estar emparentada con un artista o director famoso puede ser un buen trampolín para la carrera de cualquier figura, que pueden verse beneficiados pese a no tener lo suficiente para brillar (sí, nos referimos a ti, Jaden Smith). Sin embargo, en el caso de Tessa, esta ha explicado que desde un inicio notó el poco interés de su padre y por eso no quiere tener que ser relacionada con este.

“La verdad es que en mis 28 años nunca he tenido relación con él. Sí que es cierto que siendo pequeña volé alguna vez desde Nueva York hasta Los Ángeles para conocernos, pero me quedó claro que él no quería que formásemos parte de su vida. ¿Has estado alguna vez en una cita y te has dado cuenta de que no hay conexión? Pues la sensación siempre ha sido la misma”, indicó Tessa en un artículo para Newsweek.

Pese a esto, la actriz no oculta la relación biológica con su padre, aunque no es un tema que saca a relucir, pues busca hacerse un nombre propio y también admite que su ausencia complicada de superar.

“No escondo que sea mi padre biológico, ¿por qué iba a hacerlo? Sin embargo, no es algo que suela incluir en mis conversaciones. Mucha gente se ha visto obligada a vivir con la ausencia de su padre o su madre. No soy la primera ni la última. Lo que lo hace doloroso es que se haga de forma consciente, como en mi caso”, añadió.

4. ¿POR QUÉ JACK NICHOLSON NO RECONOCIÓ A TESSA GOURIN?

Como ya mencionamos, Nicholson tiene cinco hijos con seis mujeres diferentes, con los cuales ha presumido ser una buena figura paterna, pese a los horarios recargados que implica ser actor.

“Siempre nos hemos llevado bien. Me gustaría servirles de inspiración o al menos ser una buena influencia”, señaló en conversación con People, donde también añadiría: “Siempre les leí, desde la niñez; creo que es responsabilidad del padre. Los llevé a cosas que sabía que tal vez no les encantarían: ópera, ballet. Les gusta ir a los juegos de pelota conmigo”.

Sin embargo, en el caso de Tessa fue muy distinto, pues además de las confesiones de la joven, el actor nunca ha mencionado su relación con ella. Es más, de acuerdo con otro artículo del citado portal, el representante de Nicholson se negó a referirse al tema cuando fue consultado por el mismo, por lo que sus motivos permanecen en misterio.

5. TESSA GOURIN, ACTRIZ AL IGUAL QUE SU PADRE JACK NICHOLSON

Nacida en New York y criada en el lujoso Upper East Side de Manhattan, donde asistió prestigiosas escuelas privadas, presuntamente pagadas por Jack Nicholson, según comentarios en redes sociales, “la manzana no cayó lejos del árbol”, pues Tessa decidió dedicarse a la actuación.

“Mi mamá me filmó toda mi infancia y literalmente era yo quien decía: ‘¿Me pueden filmar otra vez?’ Actuaba para todos y sus padres en fiestas de pijamas, haciendo ‘American Idol’ falso y cosas así”, indicó en conversación con The Daily Best.

Sin embargo, Tessa nunca ha empleado el nombre de su padre en entrevistas o créditos de una obra, un rasgo que se remonta muchos años atrás y que surgió por un pedido de su madre.

“Desde muy pequeña, mi madre me dijo que no le dijera a nadie que tengo un padre famoso. Sabía que él era poderoso y rico al nivel de Daddy Warbucks, así que equiparé mi vida con la de la huérfana Annie”, añadió.

6. ¿TESSA GOURIN, UNA NEPOBABY?

En los últimos años, sobre todo en redes sociales, el término Nepobaby se ha vuelto muy popular, y sirve para denominar a figuras que han hecho carrera gracias al prestigio de sus padres o familiares, mas no por su talento, ya sea porque no alcance o directamente porque carecen de este.

“Soy la hija de Jack Nicholson; desearía que la gente pudiera llamarme ‘Nepobaby’”, confesó Tessa. “Habiendo crecido sin mi padre, me senté al margen y observé con frustración cómo otros niños famosos conseguían papeles o firmaban contratos con grandes agencias”, añadió.