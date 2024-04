Si eres de los que pensaban que Andrew Garfield y Emma Stone todavía eran novios, te equivocas. Es más, ya llevan casi 8 años separados, aunque han mantenido una relación muy cordial desde la ruptura. Mientras que la actriz se casó con el productor Dave McCary, el actor ha iniciado un romance con la misteriosa vidente Kate Tomas.

De hecho, antes de iniciar su historia con la tarotista, el actor de 40 años sostuvo romances con otras figuras, como la modelo Alyssa Miller y la figura de “Bridgerton”, Phoebe Dynevor.

Como era de esperarse, la revelación de la nueva relación del protagonista de “The Amazing Spider-Man″ y “Tick, Tick... Boom!” ha aumentado el interés de los internautas por conocer quién es Kate Tomas y en MAG te contamos todo lo que necesitas saber.

1. ¿QUIÉN ES KATE TOMAS, LA NUEVA NOVIA DE ANDREW GARFIELD?

De acuerdo con su propia página web, Kate Tomas, la nueva novia de Andrew Garfield, es una vidente y asesora espiritual británica , conocida por ser, tal como ella se describe, “una de las practicantes de magia más educadas y buscadas del mundo”.

En su biografía, la mujer destaca que cuenta con una maestría en Filosofía de la Religión y un Doctorado en Teología Filosófica de la Universidad de Oxford, así como definirse como “una experta mundial en Misticismo y mujeres místicas católicas”.

Kate Tomas es doctora graduada por la Universidad de Oxford (Foto: katetomasphd / Instagram)

2. LAS REDES SOCIALES DE KATE TOMAS

3. ¿LA NUEVA NOVIA DE ANDREW GARFIELD ES UNA BRUJA?

En su diccionario online, la RAE define a una bruja como una “mujer que parece presentir lo que va a suceder”, por lo que las actividades que Kate Tomas expresa en su web oficial encajan con el término.

“Comencé a ofrecer lecturas de tarot y pronto tuve una lista de espera y gente de todo el mundo que venía a verme a mi pequeña habitación encima de una cristalería en Glastonbury”, indica.

Kate Tomas cuenta con una maestría en Filosofía de la religión y un doctorado en Teología Filosófica (Foto: katetomasphd / Instagram)

4. COBRA 1500 EUROS POR SESIÓN Y TRABAJA CON CORPORACIONES Y GOBIERNOS

Dejemos algo claro: la nueva novia de Andrew Garfield es muchas cosas, pero modesta no parece ser su mayor cualidad, pues en su web no ha tenido reparos en destacar su importancia para sus clientes. “Grandes corporaciones me buscaron y comencé una exitosa carrera asesorando a marcas multinacionales, desde cadenas de televisión hasta fondos de cobertura. Me convertí en un asesor de confianza para gobiernos, directores ejecutivos de bancos y personas que buscaban consejos sobre el amor y las relaciones”, explica.

Por su parte, Sensacine asegura que Kate Tomas llega a cobrar 1500 euros por una sesión de tarot y asesoría espiritual. Por supuesto, esto podría aumentar si es que se trata de las compañías que menciona o solo un ciudadano.

Kate Tomas ha asegurado tener una amplia cartera de influyentes clientes (Foto: katetomasphd / Instagram)

5. LOS NEGOCIOS DE KATE TOMAS

Gracias al don que asegura poseer, la británica ha incursionado en diversos rubros, algunos de los cuales ha compartido en sus plataformas oficiales. En 2018, Tomas fundó un programa de tutoría grupal llamado Foundations of Energy Master (FEM) para que mujeres y personas no binarias enseñen sus prácticas a otros.

“Después de alcanzar el nivel más alto posible de educación en mi materia, tanto en la práctica como en lo académico, me di cuenta de que lo que me daba el mayor sentido de significado era enseñar y compartir el conocimiento y la experiencia que tenía con las personas que lo necesitaban”, explica.

La tarotista británica no solo destaca por las sesiones de espiritismo que dirige, sino también en plataformas como TikTok, en la que comparte consejos sobre liberación, rituales como el té o algunos datos sobre la magia.

Kate Tomas lidera varias iniciativas de empoderamiento femenino (Foto: katetomasphd / Facebook)

6. LA RELACIÓN DE ANDREW GARFIELD Y KATE TOMAS

Por el momento, no se conoce cómo ambas figuras tan opuestas se conocieron, aunque se especula que se dio por amigos en común. Lo cierto es que fueron captadas en una cita doble con el comediante Phoebe Bridgers y la cantante Bo Burnham.

En las imágenes se ve a Garfield luciendo un look mucho más informal con chamarra y gorra, mientras que Tomas viste un vestido de cuerpo entero con diseño de flores, además de caminar de la mano durante su llegada a la cita.