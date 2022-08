En 2016, y tras dos sagas producidas por Sony en su totalidad, “El hombre araña” llegó a Marvel en la cinta “Capitán América: Civil War”, donde se unió al Team Iron Man, para luego tener su propia cinta en solitario: “Spider-Man: Homecoming”.

Y es que, desde su primera aparición, el personaje interpretado por Tom Holland ha sabido ganarse el cariño del público, siendo una de “las muertes” más dolorosas durante el chasquido de Thanos en “Infinity War” y su regreso, uno de los más aplaudidos en “Endgame”.

Sin embargo, aunque es un personaje heroico y noble, llegando a sacrificarse para darles una redención a sus enemigos en “No way home”, hay un momento que define a Peter Parker, según reveló el director de Marvel Studios, Kevin Feige.

"Spider-Man: Homecoming" es la primera cinta de Peter Parker en el UCM (Foto: Marvel)

LA ESCENA MÁS IMPORTANTE DE “SPIDER-MAN” EN MARVEL

En una entrevista con Nick Lowe, editor ejecutivo de Marvel y responsable de títulos del Capitán América, X-Men, entre otros, señaló que el momento más importante de Peter Parker en el MCU se dio en “Spider-Man: Homecoming”.

De acuerdo con el director de Marvel, la escena del héroe levantando rocas para sobrevivir de un derrumbe causado por “El buitre” (Michael Keaton) es el momento clave en la historia del personaje.

“Durante años y años me ha rondado en la cabeza la escena de Steve Ditko en la que Spider-Man levanta un montón de escombros. Siempre la he tenido en mente y cuando me uní a Marvel Studios pensé que teníamos que incluir esa escena en una película”, confesó.

La escena de Spider-Man levantando escombros para sobrevivir fue sacada de los cómics (Foto: Marvel)

De hecho, el propio ejecutivo reconoce que hay una escena muy similar en la trilogía de Sam Raimi, donde Peter consigue sobrevivir a un ataque de Otto Octavius, que le lanz una gran cantidad de escombros.

“Hay un momento parecido en la segunda película de Sam Raimi de Spider-Man cuando está luchando contra Doc Ock para que no construya su máquina, pero no fue hasta ‘Spider-Man: Homecoming’ cuando de verdad sentí que la estábamos haciendo. Para mí, ese es el momento en el que Tom Holland se convierte en Spider-Man”, explicó.

Como se recuerda, la escena a la que se refiere Feige ocurre luego de que Peter descubre la guarida secreta de Adrian Toomes y busca confrontarlo, a lo que el villano decide destruir el lugar y sepultar al héroe en los escombros.

Sin embargo, Peter sobrevive y lucha para levantar los escombros, poder escapar y dirigirse a la pelea final con el villano, pese a estar muy herido.