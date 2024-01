La llegada de los héroes más poderosos del planeta al cine en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) ha permitido explorar a personajes populares de la editorial en sus películas individuales como IronMan, Capitán América, los Guardianes de la Galaxia y, por supuesto, Spider-Man.

Y es que, a diferencia de otros héroes de la franquicia, el personaje de Peter Parker ha tenido varias apariciones en la gran pantalla solo en este milenio: desde la saga de Sam Raimi con Tobey Maguire, pasando por el reboot con Andrew Garfield hasta el regreso del “amistoso vecino” con Tom Holland en el MCU. Además, la saga de Spiderverse de Sony ha profundizado en el personaje de Miles Morales, el nuevo Hombre Araña.

Sin embargo, en los cómics, el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko continúa vigente, protagonizando épicas historias en las que ha enfrentado con valentía a los más peligros villanos del Universo Marvel. Lamentablemente, el héroe de Queens encontró la muerte en el último número de “La casa de las ideas”.

Tom Holland es el último actor en interpretar a Spider-Man (Foto: Marvel Studios)

LA MUERTE DE SPIDER-MAN

Antes de iniciar, se debe recordar que no es la primera vez que el personaje de Peter Parker muere en los cómics, ya sea por un villano, cumpliendo con su labor como héroe o en las decenas de historias de “What If...?”, la muerte de Spider-Man es más común de lo que parece.

Ya en las películas, Marvel Studios nos dio una pequeña probada de lo que sería la muerte del héroe, cuando Thanos lo desaparece con el Guantelete del Infinito en los minutos finales de “Avengers: Endgame”, lo cual sacó más de una lágrima y gritos en las salas de cine.

Ahora, en los cómics, Marvel ha presentado su evento crossover del año: “Los Vengadores: Crepúsculo” (o “Avengers: Twilight”, en su idioma original), el cual se sitúa en un futuro devastado en el que los héroes han sido prohibidos y algunos han perdido la vida, incluyendo Spider-Man.

"Avengers: Twilight" es el evento Marvel del año (Foto: Marvel Comics)

¡ALERTA DE SPOILERS!

En el primer número de la serie, que está compuesta por cinco ediciones y varios spin-offs por cada héroe, se muestra cómo el “Día H”, un símil al 11 de septiembre de Estados Unidos, le ha costado mucho a Los Vengadores. Las identidades han sido expuestas y Ultrón, aliado con varios villanos, han lanzado un ataque coordinado contra Los Vengadores, los X-Men, los 4 Fantásticos y otros equipos y metahumanos.

Uno de estos fue Spider-Man, quien muere defendiendo a su tía May del ataque de varios villanos. En un recuerdo de Steve Rogers (Capitán América), este llega a una zona devastada, en la que encuentra a un moribundo y muy golpeado Peter Parker, quien le asegura que, aunque cayó, salvó a su familia.

“Deberías ver a los otros... porque estoy seguro que... he salvado a mi tía, su nombre es May Parker”, indicó, mientras el Cap le suplicaba que no hable, pues la ayuda venía en camino. “Mantén mi identidad en secreto, mi nombre es Pet...”, indicó antes de morir.

Steve no sabe que Peter es Spider-Man, solo conoce la máscara, pero no a la persona detrás, por lo que inicialmente se pierde al escuchar que May se salvó, aunque rápidamente entiende y hasta accede a cumplir su última voluntad: que su identidad secreta no sea revelada para evitar los riesgos a su familia y amigos.

Spider-Man muere en el primer número de "Avengers: Twilight" (Foto: Marvel Comics)

En una muestra de respeto digna del Capitán América, este solo respondió “Tú eres Spider-Man, hijo...”, mientras era consolado por Natasha Romanov (Black Widow).

A diferencia de otros personajes, Spider-Man es un héroe callejero sin fama e incluso con varios críticos entre las personas que protege. Desde los 14 años decidió combatir el crimen y muy pocas personas han conocido su identidad secreta y menos aún lo han recompensado por sus impresionantes actos. Podría morir detrás de su máscara y solo la tía May, MJ y algunos amigos cercanos se enterarían, aunque varios de estos sin saber que era un vigilante. La muerte del Hombre Araña es un símbolo de un verdadero héroe que cayó como siempre lo quiso: en el anonimato y salvando vidas.