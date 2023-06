“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del Spider-Verso” en Hispanoamérica y “Spider-Man: Cruzando el Multiverso” en España) es la secuela de “Spider-Man: Un nuevo universo” (“Spider-Man: Into the Spider-Verse” en su idioma original) y cuenta con la dirección de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

En la nueva entrega de la cinta de superhéroes animada basada en el personaje de Marvel Comics, Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spiderman de Brooklyn a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”, que cuenta con un guion de David Callaham, Phil Lord y Christopher Miller, y con las actuaciones de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Issa Rae y Jake Johnson, se estrena en los Estados Unidos el 2 de junio de 2023, pero llega un día antes a algunos países de América Latina.

Por lo tanto, los fanáticos de la película producida por Avi Arad, Amy Pascal, Lord, Miller y Christina Steinberg están interesados en saber si cuenta con al menos una escena post-créditos.

Miles Morales y Gwen Stacy en la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Foto: Sony Pictures Animation)

“SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Spider-Man: A través del Spider-Verso” no tiene ninguna escena post-créditos, por lo tanto, puedes salir de la sala de cine después de la última escena sin temor a perderte ningún detalle ni pista sobre el futuro del “Spider-Verse”.

Aunque la mayoría de películas de Marvel y de superhéroes incluyen secuencias adicionales luego de los créditos, la cinta que originalmente debía estrenarse en abril del 2022, pero se retrasó debido a la pandemia de Coronavirus, no sigue dicha tendencia.

Además, no necesita revelar detalles sobre el futuro del Spider-Verso, ya que anteriormente se anunció que se trata de una trilogía y que la última película se titula “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” y se estrenará en el 2024.

Peter B. Parker regresa en "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Foto: Sony Pictures Animation)

¿DE QUÉ TRATA “”SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con Spider Society, un equipo de Spider-People encargado de proteger la existencia misma del Multiverso.

Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe partir solo para salvar a los que más ama. Cualquiera puede usar la máscara: es cómo la usas lo que te convierte en un héroe”.