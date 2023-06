“Spider-Man: Across the Spider-Verse” se estrenó a finales de mayo de 2023 y viene siendo un éxito entre los millones de fanáticos del hombre arácnido. Por si aún no la viste, a continuación te mostramos otro motivo más para ir al cine y mirarla: el cameo de un personaje que conecta a la cinta con las películas anteriores hechas para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

“Spider-Man: A través del Spider-Verso” -su nombre en español- es un film con diversos estilos de animacion y dirigido por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson. Además, el guión estuvo a cargo de Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callaham.

Es precisamente en uno de esos cambios de animación que aparece el personaje de Donald Glover; ¿Quién es? En las siguientes líneas te lo recordamos y te mostramos cómo es que este guiño conecta a la película con las cintas hechas dentro del MCU.

LA APARICIÓN DE DONALD GLOVER EN “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”

¡ALERTA DE SPOILER! Si ya fuiste a ver la película, entonces lo sabes: Miguel O’Hara, el Spider-Man del futuro, ha reunido una coalición de Spider-Persons para reparar el multiverso y uno de sus grandes trabajos es capturar a los supervillanos desplazados y enviarlos de regreso al universo del que vinieron.

Es en ese contexto que se da una serie de cameos de villanos tradicionales de Spider-Man pero en atuendos no tradicionales; uno de estos es el de Donald Glover, aunque no es como el resto: su aparición es en acción real -”live action”- y lo presentan como el Merodeador.

Glover aparece como el Merodeador en esta cinta (Foto: Sony Pictures Animation)

¿CÓMO SE CONECTA EL CAMEO DE DONALD GLOVER CON LAS PELÍCULAS DE SPIDER-MAN DEL UNIVERSO MARVEL?

Fue en la cinta “Spider-Man: Homecoming” (2017), protagonizada por Tom Holland, en donde el actor y músico Donald Glover hizo su debut en el mundo Marvel.

No tuvo un papel muy relevante, pues hizo de comprador potencial de tecnología alienígena que había sido rediseñada en armas. En su escena, Spider-Man se encuentra con él y este le da buenos consejos al adolescente.

No obstante, su aparición no habría sido para nada casualidad. El director y escritor de “Homecoming”, Jon Watts, solicitó la inclusión de Glover en la película como una sugerencia para la futura inclusión de Miles Morales en el MCU.

Así, el personaje de Glover hace referencia a su sobrino en su diálogo y en los créditos de la cinta figuraba como Aaron Davis, el mismo nombre del tío de Miles, lo que implica que Miles estaba en algún lugar de la ciudad de Nueva York de la MCU.

Ahora bien, “Across the Spider-Verse” lleva este gran paso más allá, pues muestra a Glover con el supertraje morado y negro del Merodeador, lo que implica que su tío Aaron también ha sufrido una transición de supervillano.